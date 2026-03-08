Любовь, профсоюз и весна!

- Юрий Иванович, в Вашей семье 8 марта кто кого по-здравляет первым?

- С одной стороны, поздравлять мужчину в женский день – это какой-то курьез, а с другой – я уже привык. Два праздника в один день – это ведь хорошо.

Конечно, утро 8 марта начинается с поздравления женщин. Поздравляю жену, дочку, внучку Дусю. За столом первый тост «За женщин!» Раньше первой поздравлял маму, Марию Васильевну. Она ушла в 98 лет – 27 марта будет год со дня ее смерти. Кстати, всех четверых сыновей она родила в праздники.

Потом мы плавно переходим ко второй части праздника – поздравления получаю я.

Всегда с удовольствием в свой день рождения посещаю традиционный Гатчинский лыжный марафон в честь 8 марта. В позапрошлом году бежал на лыжах пять километров.

А еще в праздники мы всегда поднимаем тост «За город Гатчину!» И в Новый год, и 8 Марта. Мы любим свой город.

- Напомните нашим читателям свою биографию?

- Я родился в 1956 году в Мордовии. После окончания Политехнического техникума меня по распределению направили в Гатчину на завод им. Рошаля. Здесь я получил высшее образование в Северо-Западном заочном политехническом институте. С тех пор вот уже 50 лет живу и работаю в этом городе.

Работал мастером в ПТУ № 33, в течение трех лет подготовил группу токарей для работы на заводе им. Рошаля. За 11 лет про-шел путь от старшего мастера до начальника цеха на заводе им. Рошаля. С 1994 по 1997 работал генеральным директором АООТ «Гатчинаагропромхимия». Почти восемь лет по предложению главы г. Гатчины, С.С. Богданова, возглавлял Гатчинский «Гортоптсбыт» и, по его же предложению, еще два с половиной года руководил Гатчинским УПП ВОС. Затем был назначен главой администрации А.Р. Калугиным директором МУП «Водоканал» города Гатчины.

Трудно оценивать свою работу, но благодаря команде коллектива, совету депутатов, администрации города Гатчины и лич-но главе администрации А.Р. Калугину за эти годы на предприятии было сделано многое, чем я горжусь…

- В одном из интервью нашей газете, когда Вы возглавляли «Водоканал» в Гатчине, вы сказали: «Через три года подойдет мой пенсионный возраст, возможно, возьмусь за мемуары, буду рисовать, писать стихи, есть желание заняться пчеловодством. Правда, никто не верит, что я уйду на пенсию». Что сбылось из этого?

- Многое. Я возглавлял «Водоканал» 12 лет. И, конечно же, на пенсии не усидел. С 2019 по 2021 год работал главным специалистом на муниципальном пред-приятии «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории». Сейчас, уже полтора года, работаю заме-стителем начальника управления социальных программ ГУП «Леноблводоканал».

- Интересный поворот в карьере!

- Меня пригласил Сергей Иванович Голованов, который тогда возглавлял «Леноблводоканал». Ездить каждый день в Петербург непросто. К тому же я – производственник, а мне предложили создать с нуля первичную профсоюзную организацию на предприятии со штатом пять с половиной тысяч человек. Я подумал-подумал и согласился. Чтобы зарегистрировать профсоюз, нужно было не менее 600 человек. Через полгода мы этой цифры достигли. Создали профсоюз, и дело пошло.

Хотя, признаю, было сложно. Предприятия, входящие в «Леноблводоканал», разбросаны по региону, и на каждое я приезжал лично: проводил общие собрания, объяснял цель и задачи профсоюза.

- Решение о создании профсоюза – знаменательный день в истории «Леноблводоканала». Как удалось так быстро объединить людей?

- Я холерик, и если берусь за дело, то включаюсь полностью. Встречаюсь с людьми, слушаю каждого. Работа интересная. К тому же, мне проще – я свой, водоканалец. На это сделал акцент Сергей Иванович, когда приглашал меня. И попал в точку. Сейчас Сергей Иванович перешел на другую работу. Предприятие возглавил Виталий Жданов, который попросил меня продолжить начатое, мы в хороших деловых отношениях.

В этом году «Леноблводоканалу», объединившему более 20 предприятий области, исполняет-ся 10 лет. Я их проехал все по несколько раз. В настоящее время в профсоюзе 1050 человек. Это – целая армия!

- Что профсоюз дает людям?

- Когда появился профсоюз на предприятии, появился и коллективный договор. Я, как председатель первичной профсоюзной организации, и генеральный директор ГУП «Леноблводоканал» подписали коллективный договор, который действует с 2025 по 2027 год. Документ открыл новые горизонты для социального партнерства между руководством и коллективом. Он включает важные аспекты по улучшению условий труда и расширению социальных гарантий сотрудников. Согласно коллективному договору, предприятие взяло на себя ряд обязательств, повышающих как положение нынешних работников, так и привлекательность для потенциальных кандидатов. Это ежегодная индексация заработной платы работника не ниже индекса роста потребительских цен; выплата вознаграждения по итогам работы за истекший год (13-я зарплата); дополнительная медицинская страховка и дополнительные оплачиваемые отпуска.

Мы закупили подарки детям на Новый год, а у нас их – 1100. На 23 февраля и 8 марта приобрели подарочные сертификаты. Провели спартакиаду, организовали полностью бесплатные экскурсионные поездки в Великий Новгород, Выборг, Карелию.

Мы, можно сказать, ворвались в общественную жизнь Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Активно участвуем в спортивных и культурных мероприятиях. На спартакиаде заняли четвертое место по шахматам, третье место по нардам, участвовали в плавании, интеллектуальных играх.

- Такая работа требует боль-шой ответственности и само-обладания. Откуда Вы черпаете энергию?

- К счастью, в моей жизни есть вещи, которые помогают мне восстанавливать силы и беречь свое здоровье. Это, прежде всего, моя семья.

Чтобы поддерживать себя в хорошей форме, я уже 34 года занимаюсь волейболом. Наша команда «Семеныч» ежегодно уча-ствует в турнире памяти мэра Гатчины Станислава Семеновича Богданова. Ее игрокам – от 50 до 78 лет. Каждое воскресенье мы собираемся вместе и тренируемся. Спортивные игры помогают выплескивать свои эмоции и отключаться от стрессов.

Несмотря на сильную занятость, перед сном удается сыграть одну-две шахматные партии с компьютером. А еще я с интересом решаю кроссворды.

Со студенческих лет играю на гитаре. Выучился сам, могу играть хоть с листа. Пятнадцать лет назад стал учиться играть на фортепиано. У дочки узнал аккорды, и пошло.

Кстати, моя супруга, Ирина Викторовна, разделяет не только это мое увлечение. Мы оба любим петь и часто выступаем дуэтом. В отличие от меня, Ирина Викторовна имеет прекрасное музыкальное образование, она красиво поет и отлично играет на фортепиано.

Люблю исполнять бардовские песни – Митяева, Розенбаума, Высоцкого, Окуджавы. Из современного репертуара пою «Моя Россия» Шамана, «Золотые маковки церквей» Сергея Трофимова.

Когда чувствую, что мне необходимо отвлечься, уезжаю на Чудское озеро на рыбалку. Летом – катер, зимой – снегоход, палатка. В пятницу приезжаю с работы – и туда. Через два с половиной часа я на месте. Люблю посидеть, посмотреть на поплавок, остаться со своими мыслями и помечтать. На Чудском клюет окунь, плотва, щука, есть судак, налим. На Финский залив езжу за корюшкой. Кстати, корюшка уже идет!

И вообще, я очень люблю природу. С женой хожу за грибами и ягодами. Для меня большое удовольствие просто ходить по лесу и дышать свежим воздухом.

- Юрий Иванович, Вы полвека живете в Гатчине. В Ваших словах чувствуется особое отношение к городу.

- В Гатчине родились мои дети. В Гатчине появились внуки. Пятьдесят лет я в Гатчине. И очень рад, что живу здесь!

Моя мама всю жизнь работала педагогом и вырастила четверых сыновей. Именно она вложила в нас истину о том, что жизнь очень интересна и многогранна, нужно успеть и не бояться попробовать всё. Двигаясь по жизни, я всегда следую ее мудрым советам.

Стараюсь активно участвовать во всех общественных мероприятиях. Каждый год хожу на подведение итогов работы администрации, на возложение цветов в День Победы.

Мы с женой не пропустили ни одного кинофестиваля «Литература и кино». Ведь кинофестивалем и вдохновляешься, и заряжаешься. Тебя узнают гости кинофестиваля, гатчинцы, здороваются, улыбаются! Всё это – творчество, спорт, общественные мероприятия – подпитывает нас и продлевает активную жизнь.

- Уважаемый Юрий Иванович, с днем рождения! К поздравлениям присоединяются ваши родные, друзья и близ-кие! Новых побед и еще много интересных и насыщенных лет!

Татьяна Можаева