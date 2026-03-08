О мудрых провидицах земли русской и «космических берёзках» в изданиях Президентской библиотеки

В различные периоды праздник символизировал и борьбу женщин за свои права, и международную женскую солидарность, и признание женских достижений. С 8 марта также связана устоявшаяся традиция дарения женщинам цветов, в которой, помимо мужчин, принимают участие и дети.

Писатель, публицист, историк Даниил Мордовцев в популярных рассказах из русской истории «Женщины до-Петровской Руси» (1874) приводит слова чиновника русского Посольского приказа Григория Котошихина (около 1630–1667), который говорит о положении женщины в русском обществе, а также объясняет, почему иностранным послам никогда не разрешали передавать подарки своих монархов русским царицам лично: «Для того, что московского государства женский пол грамоте неученые, и не обычай тому есть, а породным разумом простоваты, и на отговоры несмышлены и стыдливы: понеже от младенческих лет до замужества своего у отцов своих живут в тайных покоях, и опричь самых ближних родственных, чужие люди, никто их, и они людей, видети не могут».

Даниил Мордовцев выделяет несколько женщин, которые заняли определённое место на историческом поприще. В первую очередь это княгиня Ольга, которую он называет идеалом женщины своего времени: «Как на идеал женщины и мудрой правительницы земли русской смотрел на неё народ, создавший об этой женщине предания, в основании которых, конечно, лежала значительная доля исторической правды и факты, действительно свершившиеся, но только уже изукрашенные впоследствии народным эпическим творчеством». Однако следующих за княгиней Ольгой нескольких личностей автор книги называет «не историческими женщинами», а «историческими тенями». Это Малуша – мать князя Владимира Святого, его жёны: Рогнеда, Ярослава и Всеволода; мать Бориса и Глеба – Анна-болгарыня и др.

Историю о положении русской женщины литературовед Сергей Браиловский изучает по бытовым песням народа. В исследовании (1886) он приводит статью из журнала «Филологические записки» за 1883 год, автор которой, изучив бытовые песни народа, приходит к заключению, что «положение женщины было весьма безотрадное и тяжёлое». Сергей Браиловский задаётся вопросом: «Неужели русская женщина не знала красных дней в своей жизни и только плакала горькими слезами?». Он приводит в пример слова из песни любящего супруга: «Што заплаканы, голубко, у тя очушки?.. / Ты живёшь, кажись, во всем да удовольствии; / Я словечушком тебя не обижаю, / На работушке тебя не истомляю».

С каждым годом женщины занимали все более активную позицию в обществе. В издании 1901 года «Русская женщина на государственной и общественной службе» указан перечень правительственных и общественных учреждений, куда допускаются на службу лица женского пола: «…к занятиям по счётной и письменной части в женских заведениях ведомства учреждений Императрицы Марии и в должности помощниц контролёров, журналиста и счётных чиновников в контроле того же ведомства; к занятию должностей акушерских, фельдшерских и аптекарских в женских лечебных заведениях, а также по оспопрививанию и зубоврачеванию…».

О том, что женщины в России постепенно становятся в один ряд с мужчинами, свидетельствует архивный документ 1906 года «О разрешении приёма в университеты женщин в качестве вольнослушательниц и утверждении правил об экзаменах для женщин в высших учебных заведениях на получение учёных степеней и звания учительницы гимназии». В нём говорится о том, что некоторые учебные заведения ранее уже принимали женщин на правах вольнослушательниц, однако теперь «Министр Народного Просвещения считает наиболее соответствующим авторитету правительственной власти узаконить эту меру, допустив женщин в высшую школу на правах студентов, с требованием от них, наравне с мужчинами, образовательного ценза среднего учебного заведения и дополнительного испытания. Тем самым в наши высшие учебные заведения поступали бы лишь надлежащим образом подготовленные женщины и уменьшилось бы число тех из них, которые ныне, в стремлении получить высшее образование, направляются в заграничные университеты…».

В фонде Президентской библиотеки можно ознакомиться с интересным документом 1914 года. Это телеграмма на имя председателя Государственной думы Михаила Родзянко от Московской лиги равноправия женщин с просьбой выступить «в защиту активных и пассивных избирательных прав женщин». И уже в сборнике 1937 года «Женщина в СССР» читаем: «Октябрьская революция одним ударом смела все ограничения прав женщины…».

На портале Президентской библиотеки представлены издания, посвящённые подвигам женщин в годы Великой Отечественной войны. Документальный фильм «Женщины осаждённого города» рассказывает о вкладе женщин в оборону Ленинграда.

6 марта 2017 года в газете «Союзное вече» вышла статья, посвящённая юбилею Валентины Владимировны Терешковой – первой в мире женщины-космонавта, лётчика-космонавта СССР. В статье говорится: «Поначалу девушек из первого звёздного отряда с подачи Германа Титова в шутку называли космическим батальоном и летающими амазонками. Затем Юрий Гагарин придумал более галантное название – „берёзки“. Так и пошло – „космические берёзки“. Изначально позывным Терешковой должна была стать „Берёза-1“. Связь корабля с землёй поддерживалась с помощью азбуки Морзе. А „БРЗ“, сокращённо от „Берёзы“, звучало довольно долго. И тогда всё тот же Гагарин предложил Королёву называть её „Чайкой“… Она согласилась».

