Здесь всё по-домашнему: чай, печенье, задушевные разговоры. Накрывала стол и готовила «вкусности» Галина Витальевна Скворцова – одна из вдохновительниц данного мероприятия.

Встреча в рамках клуба в минувшую пятницу – третья по счету. И если поначалу у организаторов были некоторые сомнения – будет ли интересен для наших земляков подобный формат общения, то сейчас стало окончательно ясно – нужен и востребован.

Мы постепенно отвыкаем от живого общения, от возможности просто посмотреть в глаза друг другу, поделиться наболевшим. На «Покровских встречах» можно и интересную лекцию послушать, и о себе рассказать.

Так, например, Петр Несслер – «человек – золотые руки» – познакомил присутствующих со своим творчеством. Это искусная резьба по дереву, инкрустации. Узнав, что у одной из присутствующих женщин день рождения, немедленно подарил ей свою работу. Возможность щедро делиться своим творчеством, знаниями, жизненным опытом – один из краеугольных камней, на которых держатся «Покровские встречи».

Рождественская тема стала центральной для нынешнего собрания. Зинаида Александровна Пугачева, в свою бытность – экскурсовод в Гатчинском дворце, рассказала, как проходили Рождественские праздники в период правления Павла I и Александра III. Дворец в эти дни становился центром притяжения как для высокопоставленных гостей, так и для простых жителей Гатчины. Судьба старинных икон и святых даров рыцарей Мальтийского ордена, привезенных сюда в бытность правления Павла I, напоминает детектив с лихо закрученным сюжетом. Где только не находили бесценные реликвии! На Калининградской таможне и на свалке в Риге, на знаменитом аукционе «Сотбис» и в частных коллекциях. Некоторые из них можно увидеть в отреставрированной Императорской церкви дворца, некоторые еще ждут своего возвращения.

Художница из Германии, наша землячка Анна Засульская рассказала, как проходят Рождественские дни в Германии: «Да, постепенно праздник превращается в одну гигантскую распродажу, но дух Святого Рождества всё еще очень силен в немецком народе, несмотря ни на какие нововведения».

Об истории появления в Гатчине школы им. Императора Александра III рассказала педагог и преподаватель бальных танцев Ирина Мирзаянова: «К сожалению, нынешние дети в куда большей степени индивидуалисты, нежели были мы. Они погружены в мир своих игр и социальных сетей, побаиваются даже простого физического контакта. Пригласить девочку на танец – уже большая проблема, не то, что станцевать, скажем, вальс. Компьютеры и социальные сети заменяют детям живое общение. Мы по мере сил боремся с этим грустным явлением».

Наш 88-летний земляк Анатолий Петрович Нехай развеселил и порадовал собравшихся жизнеутверждающими стихами. Несмотря на годы и недомогания, он сохраняет в себе юношеский задор и великолепное чувство юмора.

По окончании встречи все посетили выставку «Детство золотое» и прослушали беседу об экспозиции ее автора Людмилы Ковалевой.

Ведущая «Покровских встреч» Наталья Михайловна Антонова поблагодарила собравшихся за замечательные выступления и теплоту общения. Она пригласила всех желающих присоединиться к клубу и напомнила, что на следующем собрании, 20 февраля, выступит основатель Духовно-просветительского центра Геннадий Викторович Богданов. Он поведает об истории восстановления и реставрации Покровского собора.

Андрей Павленко