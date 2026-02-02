Студенческие отряды Ленинградской области ярко заявили о себе

Торжественное мероприятие на базе ЛГУ имени А. С. Пушкина собрало 200 студентов вузов и колледжей со всех районов области. Организатором выступил Ресурсный добровольческий центр при поддержке Комитета по молодёжной политике Ленинградской области.

Особый акцент в программе был сделан на знакомстве участников с всероссийскими молодёжными организациями. На специальной презентационной площадке будущие специалисты смогли лично пообщаться с представителями движения «Российские студенческие отряды» и узнать подробнее о деятельности в летний трудовой сезон.

Презентация наглядно показала, что студенческие отряды Ленинградской области — это не просто летняя занятость, а целая экосистема для профессионального роста, социальной активности и формирования кадрового резерва региона.

«Очень важно, что в рамках такого крупного праздника у отрядов была возможность показать себя, — отметил пресс-секретарь организации Ева Земляная. — За каждой такой презентацией — реальные проекты, рабочие места и бесценный опыт для наших студентов».

Помимо знакомства с отрядами, программа дня включала интерактивные зоны, мастер-классы, тренинги и презентацию Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Завершился день проектной сессией «СтудИдея» и праздничным концертом.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», подтверждая статус Ленинградской области как региона, создающего условия для всесторонней реализации молодого поколения, где студенческие отряды играют одну из ключевых ролей.