«Танечкина сосна» из Ленобласти участвует в конкурсе «Российское дерево года — 2026»

«Это международный конкурс, но после 2022 года Россия проводит его самостоятельно. Уровень остался прежним — престижным и серьёзным. Будем рады, если нашу сосну признают деревом года России.

Растёт она в Сясьстрое Волховского района, «Танечкина сосна» — главная достопримечательность песчаного пляжа у реки Сясь. Ей 300 лет.

Легенда у неё своя, человеческая. В XIX веке девочка Танечка носила обед отцу в каменоломню, заблудилась в пещерах. Нашли её только на четвёртый день — живую. Та самая пещера и сосна на дюне до сих пор носят её имя.

Голосование стартовало и продлится до 1 августа на сайте www.rosdrevo.ru. В этом году участвуют 78 уникальных деревьев со всей страны. Наша сосна — под номером 50.

Победитель получит диплом, профессиональное обследование и оздоровительные мероприятия.

Поддержим. Пусть о нашей сосне узнает вся страна», — обратился к ленинградцам Александр Дрозденко.