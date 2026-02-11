100 тысяч – штраф за трёх мигрантов

Из корыстных побуждений гражданин М. осуществил фиктивную постановку на учет трех граждан Узбекистана, отразив факт их постоянного пребывания на территории Российской Федерации в своей квартире на ул. Слепнева. В Гатчинском МФЦ хозяин квартиры внес заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии иностранцев, указав принимающей стороной себя, а местом временного пребывания данных лиц – свой адрес. По имеющимся сведениям, за фиктивную регистрацию трех узбеков гражданин М. получил…три тысячи рублей.

Сведения о постановке на учет иностранных граждан были внесены в базу Федеральной миграционной службы России. Тем самым мужчина незаконно поставил на миграционный учет трех мигрантов, достоверно зная, что ноги узбеков в его квартире на Слепнева не будет.

Таким образом гражданин М. создал условия для незаконного пребывания иностранцев в России, лишив полицию возможности контролировать передвижение мигрантов и соблюдение ими правил миграционного учета.

Гражданина М. изобличили – в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина. Оказавшись на скамье подсудимых, гражданин М. свою вину признал в полном объеме. Суд вынес обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В соответствии с частью 3 статьи 46 УК РФ суд предоставил осужденному рассрочку на десять месяцев, с обязанностью уплаты штрафа равными частями в размере 10 тысяч рублей ежемесячно до полного погашения, с уплатой первой части штрафа в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. Время пошло.