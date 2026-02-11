Два полуфинала и финал

8 февраля прошли официальные рейтинговые соревнования «Кубок губернатора Санкт-Петербурга», в которых участие приняли около 500 спортсменов, в том числе и гатчинцы.

Гатчинскую спортивную школу № 3 представляли на этом турнире 8 спортсменов.

- Мы пробились в два полуфинала и один финал. Антон Михайлов и Варвара Юнисова заняли почетное 6 место в финале дисциплины «В класс-микст мальчики и девочки», – рассказали тренеры-преподаватели отделения акробатического рок-н-ролла Наталья Сергеевна и Андрей Мирославович Касыянык.