«125 блокадных грамм»

Конкурс собрал более 50 участников в возрасте от 6 до 16 лет из Войсковицкой школы № 1, Гатчинской школы № 5, Пламенской школы, Войсковицкого детского сада № 41 и других учреждений Гатчинского округа.

Конкурс проводился по трем номинациям: «Юный чтец», «Живое слово», «Крылатая мысль». В жюри вошли режиссер массовых мероприятий Гатчинского Дома культуры Вячеслав Клюев, поэтесса и певица Анастасия Фирсова, художник-декоратор Войсковицкого Дома культуры Елена Сорокина и другие.

Замечательно настроила выступающих и зрителей на серьезную и даже драматическую волну темы конкурса ведущая, художественный руководитель Войсковицкого Дома культуры Надежда Дудорова и преподаватель по классу скрипки школы искусств Алексей Киселев.

С приветственным словом к участникам обратился директор Войсковицкой детской школы искусств Александр Крушельницкий, подчеркнув важность сохранения памяти о героических событиях нашей страны.

Краевед и почетный гражданин Гатчинского района, руководитель школьного музея и преподаватель школы искусств Андрей Бурлаков представил интересную презентацию «Маленькие герои войны», которая посвящена подвигу юных героев Отечества – участников Великой Отечественной войны, жителей гатчинской земли.

Конкурс, как всегда, получился очень торжественным и трогательным, погружая всех в те страшные и героические дни. Это событие продолжает цикл мероприятий, посвященный 50-летнему юбилею Войсковицкой детской школы искусств, который будет отмечаться в этом году.

«Мы всегда очень волнуемся, объявляя о подготовке этого конкурса. Тема серьезная, она требует очень бережного отношения. И всякий раз радуемся тому количеству участников, которые на него записываются, и тому, как ответственно подходят к выбору произведений и подготовке дети и педагоги. Лучше всех показала свое мастерство ученица Войсковицкой школы № 1 Дарья Семенова, постоянный участник всех конкурсов», – подвела итог организатор и куратор конкурса, преподаватель Войсковицкой детской школы искусств Юлиана Мякушева.

Никита Козачек