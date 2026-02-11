Сотрудниками транспортной полиции Санкт-Петербурга из незаконного оборота изъят синтетический наркотик в особо крупном размере

В дежурной части в ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у мужчины обнаружено и изъято неизвестное вещество. Проведённое экспертно-криминалистическое исследование показало, что изъятым является наркотическое средство – мефедрон, массой около четырех граммов.

В ходе проведения обыска по месту жительства гражданина в ящике под кроватью обнаружен и изъят пакет, в котором согласно заключению ЭКЦ УТ МВД России по СЗФО находились смеси, содержащие наркотическое средство мефедрон, массой 350 граммов. В соответствии с действующим законодательством это является особо крупным размером.

Установлено, что мужчина планировал распространить данные наркотики путем организации закладок в различных районах города.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

Следственным отделом Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

В настоящее время судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото предоставлено пресс-службой УТ МВД России по СЗФО