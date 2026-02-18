В Ленобласти утверждены льготные тарифы на электроэнергию для потребителей льготных категорий

Приказ комитета по тарифам устанавливает тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии на летний и зимний периоды 2026 года.

Бюджет Ленобласти на 75% просубсидирует оплату электроэнергии для льготных категорий по второму диапазону потребления.

Приказ имеет обратную силу и будет применяться для пересчета стоимости потребленной электроэнергии с 1 января 2026 года.

12 февраля соответствующий областной закон о предоставлении льгот по второму диапазону был одобрен Законодательным собранием Ленобласти.

В комитете по тарифам отметили, что в 2025 льготой воспользовались порядка 400 домохозяйств.

От жителей Ленинградской области принимаются звонки по вопросам льготного тарифа на электроэнергию и расширения первого диапазона потребления.

Операторы подскажут:

- куда направить заявление, если вы ещё не обращались к своему гарантирующему поставщику

- как проверить статус уже поданного обращения.

- телефон: 655-47-47

Задать вопросы можно также на адрес электронной почты eldom@lenreg.ru

Получить консультацию:

- потребители АО «ПСК» могут по телефону: 88126789600

- потребители «РКС-энерго» - по телефону: 88122447064.

Горячие линии работают с 9.00 до 18.00 в будние дни.