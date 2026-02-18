В Ленобласти утверждены льготные тарифы на электроэнергию для потребителей льготных категорий
В первую очередь, мера касается проживающих в домах с электроотоплением.
Приказ комитета по тарифам устанавливает тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии на летний и зимний периоды 2026 года.
Бюджет Ленобласти на 75% просубсидирует оплату электроэнергии для льготных категорий по второму диапазону потребления.
Приказ имеет обратную силу и будет применяться для пересчета стоимости потребленной электроэнергии с 1 января 2026 года.
12 февраля соответствующий областной закон о предоставлении льгот по второму диапазону был одобрен Законодательным собранием Ленобласти.
В комитете по тарифам отметили, что в 2025 льготой воспользовались порядка 400 домохозяйств.
От жителей Ленинградской области принимаются звонки по вопросам льготного тарифа на электроэнергию и расширения первого диапазона потребления.
Операторы подскажут:
- куда направить заявление, если вы ещё не обращались к своему гарантирующему поставщику
- как проверить статус уже поданного обращения.
- телефон: 655-47-47
Задать вопросы можно также на адрес электронной почты eldom@lenreg.ru
Получить консультацию:
- потребители АО «ПСК» могут по телефону: 88126789600
- потребители «РКС-энерго» - по телефону: 88122447064.
Горячие линии работают с 9.00 до 18.00 в будние дни.