Кто останется без света 19 февраля в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
19.02.2026 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Романовка(частично).
д. Пегелево,
д. Кирлово,
п. Торфопредприятие,
тер. ДНП Родник,
тер. СНТ Азимут (Тайцы),
тер. СНТ Обуховец (Тайцы),
тер. СНТ Дача,
тер. СНТ Ольха (Тайцы),
тер. СНТ Лесное (Тайцы),
тер. СНТ Радуга (Тайцы),
тер. СНТ Тритон (Тайцы),
тер. СНТ Тайга (Тайцы),
тер. СНТ Мостовик (Тайцы),
тер. СНТ Тайцы,
тер. СНТ Большие Тайцы.
19.02.2026 с 09:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
гп. Тайцы (частично).
19.02.2026 с 09:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка (частично),
тер. СНТ Белогорка (Зеленая гора),
д. Новосиверская (частично).
19.02.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский, ул. Вокзальная 13-35, 48А.
19.02.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
тер. СНТ Градостроитель (Педлино).
19.02.2026 с 10:00 до 13:00
г. Гатчина,
ул. Соборная д. 14 (магазины);
пер. Госпитальный д. 17.