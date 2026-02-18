О зачисления детей в детский сад Гатчинского округа с 1 сентября 2026 года

В связи с подготовкой к комплектованию детских садов на следующий учебный год заявителям необходимо с 15 марта по 14 апреля текущего года предоставить в Комитет образования Гатчинского муниципального округа (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.18, каб. №1, приемный день: понедельник с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) оригинал документов (при наличии), подтверждающего:

1. место жительства или место пребывания ребенка на закрепленной территории муниципального образования (форма №8 или форма №3);

2. внеочередное, первоочередное или преимущественное право на направление в детский сад.

При отсутствии документов, подтверждающих льготный статус, заявление будет рассматриваться на общих основаниях без учета льготы.

При отсутствии документа, подтверждающего место жительства или место пребывания ребенка на закрепленной территории муниципального образования заявление будет рассматриваться после заявлений заявителей, дети которых зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории муниципального образования.

Документы можно предоставить через отделение МФЦ Гатчинского округа, написав заявление на внесение изменений в части добавления документов. Документы из отделений МФЦ доставляются в Комитет образования каждый понедельник.

Дополнительную информации можно получить по телефону: (81371) 205-16.