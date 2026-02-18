Пилоты нового времени
В Гатчинском округе открылась испытательно-проектная лаборатория БПЛА: в Семрино, на базе регионального Центра патриотического воспитания, появились мастерские для программирования и моделирования беспилотников, учебный класс пилотирования и полноценный испытательный полигон.
Лаборатория создана на средства федерального бюджета в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети».
12 февраля в лаборатории прошли первые мастер-классы для молодежи Ленинградской области. Новое оборудование опробовали ребята из Гатчинского округа, Тосненского, Ломоносовского и Сланцевского районов.
Председатель регионального комитета по молодежной политике Михаил Соколов отметил, что лаборатория в Семрино создает уникальные возможности для технического творчества и научного развития молодежи: «Мы уверены, что именно здесь молодое поколение сможет проявить свои таланты, обучиться современным навыкам и разработать решения, которые помогут строить будущее нашей страны».
Лаборатория размещена в Семрино в двух капитально отремонтированных зданиях. Новая обучающая площадка оснащена по последнему слову техники – здесь есть всё необходимое как для изучения теории, так и для прохождения практики. Инфраструктура включает:
- мастерскую программного обеспечения для освоения управления БПЛА на симуляторах,
- мастерскую аддитивных технологий для занятий программированием, 3D-моделированием и ремонтом оборудования,
- лабораторию визуализации и управления БПА для отработки базовых навыков пилотирования.
Кроме того, объект оснащен внутренним испытательным полигоном – это мобильное пространство для реальных полетов, проведения гоночных соревнований дронов, мастер-классов и кинопоказов.
Занятия проходят под руководством опытных педагогов и инструкторов, среди которых – сотрудники Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» и Гатчинской школы № 9.
«Актуальность открытия площадки трудно переоценить, потому что таких центров практически нет. То, что он рядом с Гатчиной, где мы живем, это важно. Мы будем использовать ее и в интересах округа и области. Поэтому она нужна была еще вчера», – отметил Тимур Олегович Паламарчук, участник боевых действий, победитель всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!»
Записаться на мастер-классы, обучение или тренировку на полигоне можно по адресу: centeravangard47@yandex.ru.
Андрей Соколов