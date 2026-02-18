Пилоты нового времени

Лаборатория создана на средства федерального бюджета в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети».

12 февраля в лаборатории прошли первые мастер-классы для молодежи Ленинградской области. Новое оборудование опробовали ребята из Гатчинского округа, Тосненского, Ломоносовского и Сланцевского районов.

Председатель регионального комитета по молодежной политике Михаил Соколов отметил, что лаборатория в Семрино создает уникальные возможности для технического творчества и научного развития молодежи: «Мы уверены, что именно здесь молодое поколение сможет проявить свои таланты, обучиться современным навыкам и разработать решения, которые помогут строить будущее нашей страны».

Лаборатория размещена в Семрино в двух капитально отремонтированных зданиях. Новая обучающая площадка оснащена по последнему слову техники – здесь есть всё необходимое как для изучения теории, так и для прохождения практики. Инфраструктура включает:

- мастерскую программного обеспечения для освоения управления БПЛА на симуляторах,

- мастерскую аддитивных технологий для занятий программированием, 3D-моделированием и ремонтом оборудования,

- лабораторию визуализации и управления БПА для отработки базовых навыков пилотирования.

Кроме того, объект оснащен внутренним испытательным полигоном – это мобильное пространство для реальных полетов, проведения гоночных соревнований дронов, мастер-классов и кинопоказов.

Занятия проходят под руководством опытных педагогов и инструкторов, среди которых – сотрудники Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» и Гатчинской школы № 9.

«Актуальность открытия площадки трудно переоценить, потому что таких центров практически нет. То, что он рядом с Гатчиной, где мы живем, это важно. Мы будем использовать ее и в интересах округа и области. Поэтому она нужна была еще вчера», – отметил Тимур Олегович Паламарчук, участник боевых действий, победитель всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!»

Записаться на мастер-классы, обучение или тренировку на полигоне можно по адресу: centeravangard47@yandex.ru.

Андрей Соколов