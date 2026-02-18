Что такое биоэкономика и как она поможет нашей стране: в Москве состоится Форум будущих технологий

Программа включает более 30 тематических сессий и панельных дискуссий с участием более 100 ведущих экспертов, а центральным событием станет пленарное заседание. Форум проводится при поддержке Правительства РФ, организатором выступает Фонд Росконгресс.

«У России большой потенциал в науке и в разработках, которые должны получить свою жизнь в индустриализации, и к 2030 году в тех областях, где биоэкономика присутствует, мы должны удвоить объемы производства. Это и природоподобные технологии, и новые материалы с использованием живых систем, и многие другие направления», - подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Организационного комитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.

В этом году деловая программа форума разделена на четыре тематических блока: «Технологии: биоэволюция», «Человек: новая среда обитания», «Отрасли: устойчивое развитие» и «Экосистема: стратегия общества». Площадка станет ключевым местом для обсуждения планов по реализации технологического суверенитета и обеспечения нового качества глобального роста через призму биоэкономики.

«В этом году стартовал один из самых наукоемких нацпроектов технологического лидерства – «Биоэкономика». Россия в числе мировых лидеров по объему возобновляемых биоресурсов. У нас отличные стартовые позиции, есть все необходимые компетенции, уникальные научные разработки. Именно биоэкономика будет главной темой Форума будущих технологий. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, биоэкономика – важнейшая тема с точки зрения качества глобального роста», - отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Прямые трансляции мероприятий деловой программы Форума будущих технологий будут доступны на официальном сайте мероприятия: future-forum.tech/.

Авторство фото: Фонд Росконгресс