Александр Дрозденко обратился к слушателям «Школы мэров»

«С ребятами из разных регионов России, которые не боятся принимать на себя ответственность, откровенно поговорили о том, что вдохновляет и «уничтожает» руководителей на государственной и муниципальной службе.

Вызовы сферы профобразования, «противоядие» от управленческой рутины, принципы сбора команды, проекты развития территорий, эффект «столичности» — вопросы задавали разные, но все «с прицелом» использовать в работе в своих городах.

Поделился и опытом Ленобласти по росту производительности труда по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»: в начале пути «заходят» в него неохотно, но потом уже не останавливаются. Так, внедрение проекта в лаборатории больницы в Выборге принесло миллионную экономию даже от изменения расстановки мебели и организации хранения препаратов и расходных материалов», — отметил Александр Дрозденко.