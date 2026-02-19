Осваивать ИТ-профессии помогает нацпроект «Экономика данных»

Бесплатно освоили программирование, робототехнику и искусственный интеллект: подведены итоги обучения школьников Ленинградской области на курсах проектов «Код будущего» и «Код будущего. ИИ» в 2025 году:

- 793 ленинградских школьника и студента успешно окончили 1 модуль курсов «Код будущего». Самыми популярными направлениями стали: программирование и обучение нейронных сетей, программирование на Python и основы Python. Обучение проходит на онлайн, а также на офлайн-площадках. Ребята продолжают обучение на 2 модуле, и полностью закончат курс к концу учебного года.

- 274 старшеклассника и студента 47-го региона завершили обучение на курсах «Код будущего. ИИ». В числе самых востребованных направлений – программирование и ИИ на Python, инструменты искусственного интеллекта, разработчик ИИ-чат-ботов на Python. Обучение проводилось онлайн.

«Код будущего» и «Код будущего. ИИ» — всероссийские образовательные проекты Минцифры России для школьников 8–11 классов и студентов колледжей, позволяющий бесплатно освоить современные языки программирования на курсах от ведущих вузов и ИТ-компаний страны. Оператором проектов выступает Университет 2035.

Курсы проводят бесплатно благодаря федеральному проекту «Кадры для цифровой трансформации» нацпроекта «Экономика данных». Одна из его главных задач — подготовить больше квалифицированных кадров для ИТ-сферы.