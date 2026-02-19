В «Арене» прошёл Чемпионат Гатчинского округа по бадминтону

Собрались спортсмены из семи регионов: Санкт-Петер-бурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской и Вологодской областей, Краснодарского края. Среди них как молодые бадминтонисты, так и опытные мастера – всего 151 человек, 82 мужчины и 69 женщин.

В мужском одиночном разряде было три группы. Первое

место завоевали Максим Мужевлев (Санкт-Петербург), Лев Шагаров (Гатчина) и Александр Поликанов (Гатчина). На втором месте гатчинские спортсмены Роман Мирошников, Тимофей Неверов и Сергей Белугин. Третье место заняли Каору Ито (Санкт-Петербург), Валерий Нищих (Гатчина) и Юрий Нечипоренко (Гатчина).

В женском одиночном разряде первые места заняли гатчинские бадминтонистки Анна Крылова, Татьяна Кузнецова и Йоханна Ласорла. Второе место заняли Полина Шека (Гатчина), Анна Константинова (Великий Новгород) и Элина Чамаева (Санкт-Петербург). На третьем месте – Татьяна Кузнецова (Гатчина), Мария Чван (Малая Вишера) и Мария Соколова (Санкт-Петербург).

В мужском парном разряде победителями стали: Владимир Бузунов/Александр Логинов из Гатчины, а также выступающие за Санкт-Петербург Евгений Белянкин/Каору Ито, Арсений Пиуновский/Денис Чупахин.

В числе призеров из гатчинцев: на втором месте – Цзяци Шао выступающий в паре с Яньцзэ Чжу из Санкт-Петербурга; на третьем месте – Василий Петров/Эдуард Савцов.

В женском парном разряде победительницами стали: Анна Крылова/Полина Шека (Гатчина), Мария Малеванная (Сосновый Бор)/Кристина Мельникова (Санкт-Петербург), Мария Малеванная/Ксения Поляничко (Санкт-Петербург).

В числе призеров из гатчинцев: на втором месте – Татьяна Кузнецова в паре с Анной Скрябиной из Санкт-Петербурга, на третьем месте в другой группе – вновь Татьяна Кузнецова в паре с гатчинской бадминтонисткой Дианой Егоркиной.

В смешанном парном разряде было пять групп. Победителями стали гатчинцы Роман Мирошников/Анна Крылова, Лев Михайлов (Мурманск)/Анна Константинова (Великий Новгород), а также питерские спортсмены Каору Ито/Анна Скрябина, Дмитрий Костик/Мария Смирнова и Александр Коряжкин/Татьяна Потапенко.

В числе призеров из гатчинцев: на втором месте – Цзяци Шао (Гатчина)/Дарья Селезнева (Санкт-Петербург), третье место заняли три гатчинские пары – Тимофей Неверов/Полина Шека, Тимофей Неверов/Татьяна Ермакова, Лев Шагаров/Диана Егоркина, а также Алексей Марисев (Гатчина)/Ирина Пузакова (Санкт-Петербург).