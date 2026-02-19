«В предчувствии весны»

Студия «Вдохновение» создана и действует под руководством лауреата международных премий, в прошлом солиста оперной студии Санкт-Петербургской консерватории и театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Владимира Вьюрова. Предчувствия благодарных слушателей не были обмануты.

Студия «Вдохновение» существует всего 4 года, но это уже сложившийся коллектив, в котором 22 исполнителя. Их постоянно растущее вокальное и актерское мастерство отмечают все слушатели. У них уже есть большое количество поклонников, получающих истинное удовольствие от соприкосновения с романсами, напевными народными песнями, песнями советских композиторов и поэтов, из которых состоит репертуар студийцев. Это всегда был синтез запоминающихся прекрасных мелодий и тонкой лирики стихотворений. В голову не придет назвать их «текстами».

Жителям Сиверской невероятно повезло, что и у детей, и у взрослых любителей вокала есть возможность поучиться у такого мастера, как Владимир Николаевич. К слову, голос ему в свое время ставил один из лучших педагогов старой школы нашей консерватории Иван Павлович Алексеев. Еще в школьные годы Владимир Вьюров солировал в ВИА в Сиверской, а не так давно построил дом и живет на своей малой родине, отдавая свои талант и знания как педагог, часто сам участвует в благотворительных концертах.

За эти несколько лет не только расширился количественно репертуар всех вокалистов, но и сам подбор песен стал лучше учитывать возможности, характер участников студии, их возраст. А возраст колеблется от

11 и до более 70 лет.

Главным образом студия «Вдохновение» готовит тематические концерты, которые имеют еще и познавательный характер. Прошлой осенью они подарили жителям Белогорки вечер «Русский романс вчера, сегодня, завтра», где слушатели могли узнать много нового из истории романса, известных авторов, прославившихся в этом неувядающем музыкальном жанре. Вокалисты студии всегда участвуют и в многоплановых концертах, посвященных знаковым датам в истории России. Частые выступления придают артистам уверенности. Отсюда непринужденность, умение расставлять правильные смысловые акценты.

Концертную программу вела молодая талантливая вокалистка Алена Кузнецова, которая ее и открыла песней «Льдинка» (муз. и сл. Виктора Резника), а потом еще трижды успешно выступила с песнями Виктории Черенцовой и Константина Никольского.

Как всегда, ярким исполнением отличилась Татьяна Панкратова с лирической песней «Стою на полустаночке», а также известным танго из репертуара Изабеллы Юрьевой «Если можешь, прости…».

В Белогорке очень тепло приняли самую возрастную и преданную песне участницу коллектива Екатерину Киселеву. В этот раз она спела задорную песню «Потолок ледяной, дверь скрипучая…» (муз. Э Ханок, сл. С. Островой) и «После дождичка…» не чужого для Сиверской автора-исполнителя Булата Окуджавы.

Хочется отметить не только голос, но и артистизм Натальи Петровой, проявленный в исполнении старинной песни неизвестного автора «Гай, да тройка…» и не менее известного романса «Не уезжай ты, мой голубчик…». Ее дочь, юная вокалистка студии Юлия Петрова, исполнила русскую народную песню «Молодая пряха».

Много поклонников своего голоса приобрела в нашем поселке Элеонора Пацуркевич. В преддверии весны она порадовала слушателей замечательными песнями из кинофильмов «Оттепель».

Другая вокалистка – Виктория Туленкова – успевает петь и в составе хора Карташевского клуба, и сольно. В этот вечер мы услышали в ее исполнении русскую народную песню «Над полями да над чистыми» и «Однозвучно гремит колокольчик...» А. Гурилёва.

В женском многоголосье отнюдь не затерялся мужественный голос и столь же яркий репертуар Сергея Евича. Заряд бодрости и патриотизма получили слушатели от исполненных им песен «Родительский дом», «От героев былых времен…» и «Наша биография».

Участники вокальной студии «Вдохновение» исполняли песни и романсы не только с микрофоном под так называемую «нулевку», но и без всякого электронного сопровождения под аккомпанемент фортепиано. И в этом им неизменно помогает профессионал высокого класса Ирина Лысенко.

В финале концерта по уже сложившейся традиции артисты вместе со слушателями спели «Песня остается с человеком…» Каждый выход на сцену, каждое исполнение благодарная публика сопровождала бурными аплодисментами.

Надо сказать, что семь исполнителей этого еще такого молодого вокального коллектива уже стали лауреатами не только районных и областных, но и международных конкурсов.

Хочется выразить благодарность руководителю студии «Вдохновение» Владимиру Николаевичу Вьюрову и всем вокалистам за прекрасный вечер, наполненный бурными эмоциями от встречи с настоящим искусством.

Галина Хохлова

Фото Лины Подвязкиной