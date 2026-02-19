Марку с изображением блина можно купить в почтовых отделениях

На марке номиналом 100 руб., выпущенной тиражом 22 000 экземпляров, изображены русские блины с красной икрой и сливочным маслом; на полях блока — блинчики с различными начинками, сметана, мёд, варенье и различные ягоды. Художник-дизайнер М. Бодрова.

«Марки пользуются высоким спросом благодаря своему оригинальному дизайну и нестандартной форме в виде блина. Тираж раскупается очень быстро. Марки пригодны как для оплаты пересылки почтовой корреспонденции, так и для коллекционирования», — сказал директор группы регионов Северо-Запад и Центр Почты России Александр Вакуленко.

Блины — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом или сметаной. Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками.

Особенности кухни народов России: использование локальных продуктов — картофеля, мяса, рыбы, овощей, муки, молока, фруктов и т. д.; простой, но насыщенный вкус; уважение к сезонности и натуральным ингредиентам; богатая история и передача рецептов из поколения в поколение. Разнообразие блюд объясняется как географией, так и традициями — в каждом регионе свои сочетания ингредиентов и способы приготовления. Кулинария — это часть нематериального наследия, и блюда народов России — яркое тому подтверждение.

История кухни России тесно связана с климатом и образом жизни: на севере — тёплые супы и каши, на юге — сытные блюда с мясом, овощами и соусом. Каждое блюдо отражает быт, верования, праздники и даже экономические реалии народа. Именно поэтому блины, пироги, каша, тесто, мясо и соль остаются основой традиционной кухни Центральной России.

Пресс-служба Почты России