На занятии «Муниципальной школы» обсудили меры поддержки ленинградцев

В ходе занятия Муниципальной школы директор Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» Дарья Аюкова также рассказала о мерах социальной поддержки участников СВО в виде зубопротезирования и новых, облегченных, правилах заключения с ними (или их супругами, если ветеран СВО – инвалид 1 или 2 группы) социального контракта - теперь без учета критерия нуждаемости. Есть новации и в порядке получении земельного сертификата на 450 тысяч рублей для участников СВО, которые ранее реализовали свое право на получение бесплатной земли по другим основания – например, в составе многодетной семьи.

Депутат Сертоловского городского поселения Владислав Булатович задал вопрос относительно права на получение земли для действующих военнослужащих – участников СВО, которые пока не планируют уход с военной службы. Актуальные вопросы прозвучали и от участников Муниципальной школы из разных районов, которые участвовали в ней по ВКС.

Еще одной темой «Муниципальной школы» стали меры поддержки людей «серебряного возраста», в частности, программа «Ленинградское долголетие».

Мария Санникова, заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области, подчеркнула важность развития финансовой, цифровой и правовой грамотности людей старшего поколения и рассказала, как в Ленинградской области работают по всем этим направлениям. Также темой ее доклада стала расширяющаяся практика работы «Университетов третьего возраста», многочисленные физкультурные мероприятия для пожилых и спортивные соревнования для них по самым разным видам спорта: от тенниса до плавания. В спортивной жизни региона участвуют более 150 тысяч граждан «серебряного возраста».

В рамках программы заботы о здоровье пожилых в области развивается направление гериатрии – в системе здравоохранения открыты гериатрические отделения в межрайонных больницах. Для лучшей социальной адаптации одиноких пенсионеров стартовал областной проект «Впусти в семью»: семьи из Ленинградской области теперь могут взять шефство над одинокими людьми. Они могут проводить свободное время вместе: выезжать на природу, ходить в театры или кино, заниматься любимыми хобби и так далее.

А в завершающей части доклада прозвучали данные о развитии агломерационного проекта ЕКП «Ленинградская», которую можно оформить в различных банках.

Последним вопросом повестки дня Муниципальной школы стала декларационная кампания по подаче сведений о доходах для муниципальных депутатов и служащих и особенности декларирования так называемых «контролируемых сделок». Об актуальных вопросах применения законодательства о противодействии коррупции рассказала Лиана Пунисон, начальник отдела по работе с муниципальными образованиями управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Ленинградской области.

Как подчеркнул, завершая двухчасовую встречу в рамках «Муниципальной школы» председатель Законодательного собрания Ленинградской области, депутат фракции «Единая Россия», спикер Сергей Бебенин, прозвучавшие в этот день доклады и вопросы очень актуальны, ведь обсуждаемые льготы и меры социальной поддержки затрагивают огромное количество жителей области.

Глубже знакомиться с каждой из затронутых тем председатель Заксобрания посоветовал с помощью проверенных Интернет-ресурсов и непосредственно специалистов системы соцзащиты, ни в коем случае не делясь личными данными с посредниками и не обращаясь к «доброхотам», рискуя нарваться на мошенников.