Начался прием заявок от педагогов и активистов для участия в новом сезоне проекта «АРТ-краеведение»
В марте 2026 года стартует новый сезон уникального проекта «АРТ-краеведение», направленного на развитие любви к малой родине у детей Ленинградской области через творчество и современные игровые форматы. Основной фокус на старте проекта — поиск и подготовка амбассадоров, которые проведут увлекательные занятия с детьми в своих районах. Проект, начавшийся в 2021 году с маленького путеводителя по Приозерску, сегодня охватывает всю область и создает уникальные продукты на основе детских рисунков.
«От путеводителя тиражом 25 экземпляров мы выросли до интерактивной карты, настольных игр и цифровой платформы, которые вдохновляют тысячи детей изучать историю 47-го региона с необычного ракурса, — говорит основатель проекта Дарья Саперова. — Сегодня в нашей копилке десятки заявок, сотни отзывов и тысячи участников, и это наш главный стимул развиваться дальше».
Через интерактивную карту, созданную по детским рисункам, настольную игру и карты дети погружаются в историю родного края, формируя осознанную связь с местом, где живут. Амбассадорами проекта становятся педагоги, библиотекари и активисты, которые проводят занятия на местах для детей 6-14 лет.
Календарь нового сезона:
· С 15 февраля по 14 марта — открыт сбор заявок от желающих стать амбассадором.
· Конец марта — стратегическая сессия для отобранных участников в Санкт-Петербурге.
· Апрель-август — проведение амбассадорами занятий для детей по всему региону.
· Сентябрь — итоговый Большой Краеведческий Квиз для самых активных участников.
Проект приглашает педагогов, библиотекарей, музейных работников и НКО присоединиться к сообществу амбассадоров. Заявки принимаются в группе Вконтакте проекта.