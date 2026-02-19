Студенты завершили «Ладожский десант»

Активными участниками выезда стали молодые люди из Студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов. Они разделились на две команды и отправились в разные уголки региона, чтобы оставить после себя яркий след доброты, труда и единства. Группа в составе Эльвиры Стан, Яны Асирян и Анны Триман выехала в Выборгский район в составе отряда «Сыч». Вторая команда — Виктория Земцова, Анастасия Калинец, Кристина Куралесова, Владимир Савин, Дмитрий Ходырев, Дарья Варфоломеева и Дарья Быкова — отправилась в Лужский район в составе отряда «Снегирь».

Эти дни были максимально насыщены полезными делами. Члены отряда «Сознание» не просто работали руками, но и дарили тепло своего сердца окружающим. В программе выезда значились десятки мероприятий: от профориентации до помощи фронту.

В населенных пунктах они проводили мастер-классы и «уроки добра» для местных ребят, вдохновляя новое поколение на неравнодушие. Жителям была оказана адресная помощь — студенты протянули руку поддержки тем, кому она особенно важна. Силами активистов была проведена уборка и благоустройство государственных территорий и памятных мест, наведен порядок в библиотеке и помещениях, требующих генеральной уборки.

Особое место заняла работа для нужд специальной военной операции. Ребята занимались изготовлением окопных свечей, сухих армейских душей и плетением маскировочных сетей, внеся свой вклад в общее дело помощи бойцам. Яркой частью выезда стали организованные концерты, которые подарили юным зрителям позитивные эмоции. Кроме того, студенты подготовили тематические плакаты для стенгазеты ко Дню защитника Отечества.

Вернувшись домой, участники десанта увезли с собой не только приятную усталость, но и чувство гордости за проделанную работу.

«Мы невероятно гордимся всеми, кто принял участие в этой поездке! Особенно ценно, что так много ребят из нашего отряда проявили такой интерес к волонтерской деятельности», — с радостью делится заместитель командира студенческого педагогического отряда «Сознание» Виктория Земцова.

«Ладожский десант» вновь доказал: даже за несколько дней можно сделать много добрых дел, если рядом есть надёжная команда единомышленников. А впереди у добровольцев — новые выезды, новые проекты и новые возможности подарить тепло тем, кто в нём нуждается.

Эльвира Стан, командир отряда «Сознание»