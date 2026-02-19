В прокуратуре Ленинградской области подвели итоги работы

Алексей Захаров отметил, что деятельность прокуроров в Ленинградской области способствовала укреплению законности и правопорядка в регионе. В 2025 году органами прокуратуры области выявлено свыше 161 тыс. нарушений закона, из них более 14 тыс. в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 12 тыс. нарушителей понесли дисциплинарную и административную ответственность, по материалам проверок прокуроров возбуждено 119 уголовных дел.

Благодаря вмешательству прокуроров перед работниками предприятий и организаций области погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 60 млн рублей, восстановлены жилищные права 373 детей-сирот, многодетным семьям предоставлено более 1 600 земельных участков, публичными заказчиками погашен долг перед предпринимателями на сумму 13 млн рублей. Выявлено свыше тысячи нарушений антикоррупционного законодательства, к ответственности привлечено более 400 должностных лиц.

Акцентировав внимание коллег на отдельные направления прокурорской деятельности, Алексей Захаров отметил необходимость усиления надзорных позиций прокуратуры в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, в вопросах обеспечения прав инвалидов и социальных прав граждан, борьбы с преступностью.

По итогам заседания коллегии определены задачи, а также комплекс мер, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в регионе.

Пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры по Северо-Западному федеральному округу