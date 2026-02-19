Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Жителям Белгорода — помощь ленинградцев

Партия дизельных тепловых пушек для обогрева доставлена в Белгород из Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Рубрики:  Общество

«По обращению Вячеслава Гладкова оперативно направили в Белгород партию дизельных тепловых пушек. Сегодня коллеги прислали отчёт: доставлена из Ленобласти 251 единица оборудования. Пушки используют для обогрева в пунктах временного размещения и при аварийных ремонтах на энергообъектах», — отметил губернатор Ленинградской области. 