Жителям Белгорода — помощь ленинградцев
Партия дизельных тепловых пушек для обогрева доставлена в Белгород из Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Рубрики: Общество
«По обращению Вячеслава Гладкова оперативно направили в Белгород партию дизельных тепловых пушек. Сегодня коллеги прислали отчёт: доставлена из Ленобласти 251 единица оборудования. Пушки используют для обогрева в пунктах временного размещения и при аварийных ремонтах на энергообъектах», — отметил губернатор Ленинградской области.
