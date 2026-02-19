Жителям Белгорода — помощь ленинградцев

В марте 2026 года стартует новый сезон уникального проекта «АРТ-краеведение», направленного на развитие любви к малой родине у детей Ленинградской области через творчество и современные игровые форматы. Основной фокус на старте проекта — поиск и подготовка амбассадоров, которые проведут увлекательные занятия с детьми в своих районах. Проект, начавшийся в 2021 году с маленького путеводителя по Приозерску, сегодня охватывает всю область и создает уникальные продукты на основе детских рисунков.