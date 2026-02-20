Ленобласть приглашает студентов разработать проекты благоустройства

«Вместе с экспертами отрасли ребята решают реальную задачу и с нуля готовят проект благоустройства: изучают территорию, общаются с жителями, предлагают привязку к местности, учитывают финансовые лимиты. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» воплотим три проекта победителей прошлого конкурса, за которые проголосовали жители: в Подпорожье, Кингисеппе и Выборге. Как показывает жизнь, студентов после такого погружения в работу с удовольствием берут и на практику, и на работу в наш Центр компетенций и архитектурные бюро», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте https://hackcityspaces.ru/https://hackcityspaces.ru/ до 27 февраля включительно. После этого студентов объединят в команды, а жеребьевка определит, для какого города они будут готовить проект под руководством опытных наставников.

Напомним, сегодня в Ленинградской области завершается региональное голосование за благоустройство. Успеть сделать свой выбор можно до полуночи на вМесте47.рф.