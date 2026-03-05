Боксеры встретились в Вырице

Участие в соревнованиях приняли более 150 спортсменов, представлявших разные муниципальные районы Ленинградской области. Поединки были очень напряженными, никто не хотел уступать. И тем ценнее награды!

Среди победителей турнира – Варвара Овчинников из Гатчины в весовой категории 51 кг. Тренирует спортсменку Алексей Кочуков.

Гатчинцы Тимофей Степанов и Любовь Кузнецова стали серебряными призерами Первенства региона.

Отлично проявила себя команда Гатчинской районной спортивной школы «Юность» из Вырицы, которую тренирует Константин Осиев. Первое место заняли Михаил Иванов и Артем Савельев. Серебро завоевали Ярослава Болошина, Артур Керимов, Низами Атакишиев, Никон Любимов. Бронза – у Степана Кулаженкова и Кирилла Соловьева.

Организаторами соревнований учреждены призы в специальных номинациях. «За лучшую технико-тактическую подготовленность» награжден Низами Атакишиев из Вырицы.

Ленинградская областная федерация бокса благодарит за помощь в организации и проведении соревнований председателя совета директоров «Петербургский нефтяной терминал» Елену Васильеву, депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилу Тептину, главу Высшего наблюдательного совета Ленинградской областной федерация бокса Сергея Воскресенского, директора спортшколы «Юность» Максима Бондаря и тренера-преподавателя Константина Осиева.