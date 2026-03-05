Ленобласть поддерживает креативные индустрии
Регион ввел новую грантовую систему поддержки предпринимателей, чье дело связано с творчеством, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Рубрики: Бизнес
«Если вы развиваете дело в дизайне, музыке, IT, архитектуре, народных промыслах или других креативных направлениях — для вас Ленобласть ввела новую грантовую систему поддержки. С сегодняшнего дня комитет по развитию малого и среднего бизнеса принимает заявки от предпринимателей, чья работа связана с творчеством.
Максимальная сумма на проект — 1 миллион рублей.
Минимальная — 200 тысяч.
Обязательное условие: 25% затрат по проекту обеспечиваете сами. На что можно потратить? Оборудование, сырьё, программное обеспечение, аренду и ремонт помещений, рекламу, первый взнос по лизингу — список широкий», — отметил губернатор Ленинградской области.
