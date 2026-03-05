Центр «Возрождение»: помощь детям с РАС и не только

Центр будет работать в Коммунаре в помещении бывшей поликлиники на ул. Куралева, дом 17. Здесь на безвозмездной основе будут проводиться групповые и индивидуальные занятия с детьми. К работе привлекаются квалифицированные специалисты по РАС, в том числе логопеды-дефектологи, психологи.

По словам директора АНО ЦПД «Возрождение» Алексея Ковалева, специалисты Центра помогут ребенку — заговорить и адаптироваться к обществу, а родителям — грамотно оформить документы (инвалидность, льготы) и справиться с внутренней тревогой.

Пока в помещении завершается ремонт, консультационную помощь можно получить в онлайн-формате. Также специалисты Центра ведут прием по другим адресам. Особое внимание уделяется семьям и детям участников специальной военной операции. Помощь им оказывают психолог и профильный юрист Центра.

На сегодняшний день, профессиональную поддержку получили более 25 семей, проведены 7 консультаций высококвалифицированного детского врача-психиатра, 9 юридических консультаций по различным вопросам, 5 семей участников СВО получили квалифицированную психологическую помощь, а юрист Центра в настоящий момент представляет интересы четырех участников СВО по вопросам нарушения сроков увольнения, отказов в увольнении по состоянию здоровья и отказов в выплатах за ранения - и всё это на безвозмездной основе.

Запись открыта: https://vk.com/vozrojdenieras

т. 8-911-007-05-01.