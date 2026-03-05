В Ленобласти стартовал IV Архитектурный конкурс для студентов

Среди конкурсантов — 64 студента из 64 студента из ЛГУ им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Горного института, ИТМО, Санкт-Петербургского государственного университета, СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа.

Под руководством опытных наставников они отправятся в города, выпавшие при жеребьевке, пообщаются с жителями, местными администрациями, изучат местность и подготовят проекты. В списке — Новая Ладога, Шлиссельбург, Приморск, Кировск, Волхов, Никольское, Выборг, Сосновый Бор и столица Ленобласти — Гатчина.

Финал конкурса — 1 апреля. Лучшие проекты направят на весеннее федеральное голосование. Если их поддержат жители, проекты будут реализованы в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Организаторы конкурса — комитет по ЖКХ Ленинградской области и региональный Центр компетенций.