Контрактникам Ленобласти, удостоенным госнаград на СВО — единовременная выплата 500 тысяч рублей
Постановлением Правительства Ленинградской области определён перечень государственных наград, за которые можно получить выплаты.
Кто может получить выплату?
Лица, заключившие контракт с 26 февраля 2026 года по 31 декабря 2026 года:
1. Удостоенные звания Героя Российской Федерации;
2. Награждённые орденом: → Святого апостола Андрея Первозванного, → Святого Георгия, → «За заслуги перед Отечеством», → Святой великомученицы Екатерины, → Александра Невского, → Суворова, → Ушакова, → Жукова, → Кутузова, → Нахимова, → Мужества, → «За военные заслуги», → «За морские заслуги», → Дружбы, → Пирогова;
3. Награждённые знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом.
Как подать документы: → лично в МФЦ Ленинградской области
Перечень необходимых документов доступен по ссылке. В случае гибели военнослужащего выплату получит семья героя.
