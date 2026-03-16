Великие имена России — в изображении юных художников

Учащимся школ искусств Ленинградской области предлагалось изобразить великих людей и их достижения, внесших вклад в развитие страны в разных сферах — в науке, культуре, спорте, военном искусстве. По условиям конкурса, необходимо было выполнить сюжетную композицию, отображающую выдающуюся личность в процессе ее деятельности.

Свои навыки в номинациях «Живопись» и «Графика» продемонстрировали более восьмидесяти юных художников из Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Ломоносовского, Кировского, Киришского, Приозерского, Подпорожского, Тихвинского районов, а также Гатчинского муниципального округа и Сосновоборского городского округа.

По решению конкурсной комиссии Гран-при конкурса была удостоена Дарья Мозалева из Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова» (номинация «Живопись», преподаватель Надежда Николаева).

Лауреатом конкурса I степени в номинации «Живопись» стала Полина Спичак из Детской художественной школы города Гатчины (возрастная категория 16–18 лет, работа «Милица Эдвиновна Матье», преподаватель Марина Фазанова).

В номинации «Графика» диплом у Виктории Федоровой из Войсковицкой детской школы искусств (возрастная категория 16-18 лет, работа «Маяковский», преподаватель Екатерина Милушкина).

Работы победителей будут представлены на выездной выставке.