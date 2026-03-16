Вечная память защитникам Отечества!
В Гатчинском и Тихвинском районах прошли торжественные и скорбные церемонии. Государственные награды были переданы семьям наших земляков — бойцов, которые до последнего вздоха оставались верны присяге и своему долгу.
Эти ордена и медали — символ беспримерного мужества, свидетельство подвига и наша вечная благодарность за мирное небо.
На торжественной церемонии в Гатчине присутствовали Ольга Историк, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области; Наталья Рудоман, начальник управления по социально-демографическим вопросам администрации Гатчинского округа; Алексей Дудин, настоятель храма Святого Равноапостольного князя Владимира (г. Коммунар); Александр Кириллов, военный комиссар г. Гатчины и Гатчинского округа, подполковник.
Награды были переданы семьям павших воинов:
Поляков Вадим Владимирович - Орден Мужества и медаль «Участник СВО» (посмертно);
Юнусов Алексей Владимирович - Орден Мужества (посмертно);
Бойцов Дмитрий Владимирович - Орден Мужества и медаль «Участник СВО» (посмертно);
Бобрышев Евгений Иванович - Орден Мужества (посмертно);
Тихомиров Василий Алексеевич - медаль «За храбрость» II степени (посмертно);
Чеботарь Виктор Викторович - медаль «За отвагу» (посмертно);
Груздев Алексей Николаевич - медаль «За отвагу» (посмертно);
Третьяков Максим Игоревич - медаль Жукова (посмертно);
Слободин Сергей Борисович - медаль Жукова (посмертно);
Арисов Сергей Сергеевич - медаль Суворова (посмертно).
В городе Тихвин Орден Мужества и медаль "Участник СВО" (посмертно) были переданы семье павшего Героя Бельцева Евгения Анатольевича. Награды передал подполковник Фроландин Дмитрий Викторович - начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу отдела военного комиссариата Ленинградской области по городам Бокситогорск и Тихвин, Бокситогорскому и Тихвинскому районам.
Имена этих героев навсегда вписаны в историю Ленинградской области и всей страны. Наш долг — окружить их семьи заботой и поддержкой, сохранить память о каждом солдате.
Фонд «Защитники Отечества» всегда рядом с близкими наших героев.
Вечная слава защитникам Родины!
Информация и фото Фонда “Защитники Отечества” в Ленинградской области