Вечная память защитникам Отечества!

Эти ордена и медали — символ беспримерного мужества, свидетельство подвига и наша вечная благодарность за мирное небо.

На торжественной церемонии в Гатчине присутствовали Ольга Историк, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области; Наталья Рудоман, начальник управления по социально-демографическим вопросам администрации Гатчинского округа; Алексей Дудин, настоятель храма Святого Равноапостольного князя Владимира (г. Коммунар); Александр Кириллов, военный комиссар г. Гатчины и Гатчинского округа, подполковник.

Награды были переданы семьям павших воинов:

Поляков Вадим Владимирович - Орден Мужества и медаль «Участник СВО» (посмертно);

Юнусов Алексей Владимирович - Орден Мужества (посмертно);

Бойцов Дмитрий Владимирович - Орден Мужества и медаль «Участник СВО» (посмертно);

Бобрышев Евгений Иванович - Орден Мужества (посмертно);

Тихомиров Василий Алексеевич - медаль «За храбрость» II степени (посмертно);

Чеботарь Виктор Викторович - медаль «За отвагу» (посмертно);

Груздев Алексей Николаевич - медаль «За отвагу» (посмертно);

Третьяков Максим Игоревич - медаль Жукова (посмертно);

Слободин Сергей Борисович - медаль Жукова (посмертно);

Арисов Сергей Сергеевич - медаль Суворова (посмертно).

В городе Тихвин Орден Мужества и медаль "Участник СВО" (посмертно) были переданы семье павшего Героя Бельцева Евгения Анатольевича. Награды передал подполковник Фроландин Дмитрий Викторович - начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу отдела военного комиссариата Ленинградской области по городам Бокситогорск и Тихвин, Бокситогорскому и Тихвинскому районам.

Имена этих героев навсегда вписаны в историю Ленинградской области и всей страны. Наш долг — окружить их семьи заботой и поддержкой, сохранить память о каждом солдате.

Фонд «Защитники Отечества» всегда рядом с близкими наших героев.

Вечная слава защитникам Родины!

Информация и фото Фонда “Защитники Отечества” в Ленинградской области