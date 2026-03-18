За незаконную миграцию – уголовная ответственность

Закон предусматривает наказание за данные преступления в виде штрафа – от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до пяти лет, а также принудительных работ до пяти лет с лишением права занимать определенные должности – и вплоть до лишения свободы на пять лет.

Полиция напоминает: при регистрации иностранцев или граждан РФ в своем жилье необходимо предоставлять этим гражданам жилое помещение по тому адресу, который указывается в качестве места регистрации. Если вы, регистрируя гражданина РФ или иностранца, не собираетесь предоставлять ему жилье и данный факт будет выявлен и установлен уполномоченным должностным лицом, за эти деяния придется понести уголовную ответственность.

Кроме того, существует статья 322.1 УК РФ – «организация незаконной миграции». Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в России или незаконного транзитного проезда через территорию РФ влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.