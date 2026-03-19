Гатчина станет центром ядерной медицины
Подписано соглашение «Леноблинновации» с Курчатовским институтом о строительстве в столице региона комплекса по производству медицинских изотопов — лекарства от рака на базе института ПИЯФ НИЦ КИ. Здесь же откроют отделение диагностики.
Рубрики: Наука
Площадку под проект предоставила Ленобласть — высокотехнологичный комплекс разместится в индустриальном парке «Северо-Западный нанотехнологический центр» в Гатчинском округе.
«Люди, которые сегодня двигают вперед российскую науку по самым современным и, что немаловажно, по самым востребованным направлениям. И то, что здесь будут производиться медицинские изотопы, которые лягут в основу целого перечня специализированных лекарств, это, конечно, очень важно для лечения и, конечно же, в том числе исследовательских всех работ, связанных, в том числе, с борьбой с раковыми заболеваниями. Это очень важно, и это необходимо делать. Плюс появится очень современный центр радиодиагностики», — отметил губернатор Александр Дрозденко.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.