Открыт приём заявок на второй конкурс грантов Губернатора Ленинградской области

​«На муниципальном конкурсе мы особенно ждём новичков. Это возможность начать с небольших, но важных для вашего посёлка или города проектов, наработать опыт успешной реализации, чтобы потом увереннее выходить на общий грантовый конкурс и заявляться на федеральные гранты. Попробуйте — а комитет всегда поддержит», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Приём заявок — по ссылке (до 20 апреля).



В чём особенность муниципального конкурса?

Проект должен быть реализован там, где зарегистрирована ваша НКО.

Для ТОС максимальная сумма гранта — до 500 тыс. рублей (если проект прошел общественное обсуждение), для остальных НКО — до 300 тыс. рублей .

Сроки реализации проектов: с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

Формат — идеальная возможность для тех, кто только начинает свой путь в грантах. Небольшие инициативы, локальные проекты, первый опыт — всё это здесь.

Важно: 20 марта в 14:30 комитет общественных коммуникаций проведёт онлайн-семинар по заполнению заявки на конкурс. Ссылка на регистрацию.



За консультацией всегда можно обратиться в комитет:

sonko@lenreg.ru

8 (812) 539-42-74