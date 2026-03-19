Открыт приём заявок на второй конкурс грантов Губернатора Ленинградской области
Комитет общественных коммуникаций открыл приём заявок на второй конкурсный отбор грантов Губернатора Ленинградской области 2026. До 20 апреля некоммерческие организации могут подать проекты по 13 направлениям. Общий бюджет к распределению — 28 млн рублей.
«На муниципальном конкурсе мы особенно ждём новичков. Это возможность начать с небольших, но важных для вашего посёлка или города проектов, наработать опыт успешной реализации, чтобы потом увереннее выходить на общий грантовый конкурс и заявляться на федеральные гранты. Попробуйте — а комитет всегда поддержит», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.
Приём заявок — по ссылке (до 20 апреля).
В чём особенность муниципального конкурса?
- Проект должен быть реализован там, где зарегистрирована ваша НКО.
- Для ТОС максимальная сумма гранта — до 500 тыс. рублей (если проект прошел общественное обсуждение), для остальных НКО — до 300 тыс. рублей.
- Сроки реализации проектов: с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
Формат — идеальная возможность для тех, кто только начинает свой путь в грантах. Небольшие инициативы, локальные проекты, первый опыт — всё это здесь.
Важно: 20 марта в 14:30 комитет общественных коммуникаций проведёт онлайн-семинар по заполнению заявки на конкурс. Ссылка на регистрацию.
За консультацией всегда можно обратиться в комитет:
8 (812) 539-42-74