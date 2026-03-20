Ленобласть внедрит налоговый вычет для инноваторов

Новый инструмент ориентирован на три категории: промышленные компании, создающие собственные научно-исследовательские центры; малые инновационные предприятия; научные организации, готовые выполнять заказы бизнеса.

Механизм позволяет компаниям уменьшать налог на прибыль (в региональной части) на сумму расходов, направленных на научные исследования и разработки. Таким образом, средства остаются в обороте предприятий, а не уходят в бюджет.

По итогам заседания глава региона Александр Дрозденко дал ряд поручений: расширить региональные меры поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; оказывать содействие в привлечении федеральных грантов, в том числе Российского научного фонда; развивать кооперацию между научным и реальным секторами экономики.