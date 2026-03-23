В Ленобласти сняли угрозу воздушной опасности

Опасность БПЛА в воздушном пространстве 47 региона была объявлена в воскресенье, 22 марта, в 16:11. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об этом на своем канале в национальном мессенджере МАХ. Уже к 21 часу было сбито 9 вражеских БПЛА.

В 22.21 глава региона сообщил о десятом БПЛА, сбитом в районе деревни Изора Гатчинского округа: «Ударной волной повреждено остекление в трех квартирах, зафиксировано возгорание сухой травы. Воронка от падения обнаружена, поле потушено. Пострадавших нет».

Работа по отражению атаки продолжилась всю ночь. В 4.45 глава региона сообщил о 35 уничтоженных БПЛА.

Долгожданная информация об отбое воздушной опасности пришла в 11.05. Во время атаки в небе над Ленобластью уничтожено более 70 воздушных целей. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, жертв нет.

В районах области поисковые группы спасателей ведут работы по обнаружению обломков беспилотников. Глава Ленобласти напомнил, что приближаться к ним опасно для жизни. Сообщить о найденных элементах сбитого БПЛА можно по телефону 112.

