Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

25.03.2026 с 22:00 24.03.2026 до 07:00 25.03.2026 и с 22:00 25.03.2026 до 07:00 26.03.2026

Пудомягское ТУ:

п. Пудомяги.

 

25.03.2026 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, ул. Песчаная.

 

25.03.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

25.03.2026 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Большое Верево, ул. Центральная, ул. Речная, пер. Центральный;

д. Малое Верево, аллея Сосновая, аллея Березовая;

СНТ «Зайцево».

 

25.03.2026 с 09:00 до 19:30

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (частично).

 

25.03.2026 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

п. Кобралово,

д. Монделево.

 

25.03.2026 с 10:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка.