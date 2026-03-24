Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
25.03.2026 с 22:00 24.03.2026 до 07:00 25.03.2026 и с 22:00 25.03.2026 до 07:00 26.03.2026
Пудомягское ТУ:
п. Пудомяги.
25.03.2026 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, ул. Песчаная.
25.03.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
25.03.2026 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Большое Верево, ул. Центральная, ул. Речная, пер. Центральный;
д. Малое Верево, аллея Сосновая, аллея Березовая;
СНТ «Зайцево».
25.03.2026 с 09:00 до 19:30
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (частично).
25.03.2026 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
п. Кобралово,
д. Монделево.
25.03.2026 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка.
