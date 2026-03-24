Рождение каждого третьего ребёнка регистрируют на Госуслугах

Проведите время с малышом в первые дни его жизни! Зарегистрируйте рождение онлайн на Госуслугах, а свидетельство в загсе заберите потом. В прошлом году на портале зарегистрировали рождение 434 тыс. детей — это почти каждый третий новорождённый в стране. Всего на Госуслугах зарегистрировано рождение более 1,1 млн детей.

Кого регистрировали 

51% — мальчиков 

49% — девочек 

Как работает сервис 

1. В роддоме попросите оформить электронное медицинское свидетельство, на его основании регистрируют рождение в загсе. Его могут выдать как на маму, так и на папу — как удобно родителям. Документ придёт в личный кабинет. 

2. Подайте заявление на регистрацию рождения. Второй родитель должен его согласовать. 

3. Дождитесь регистрации рождения. Процесс занимает в среднем 2 дня. 

4. Заберите бумажное свидетельство о рождении в удобном отделе ЗАГС. 

В каких регионах чаще всего регистрируют рождение онлайн 

Чувашия 

Башкортостан 

Краснодарский край 

Ульяновская, Костромская, Новосибирская области 

Сахалинская область 

Что доступно сразу после электронной регистрации рождения 

- СНИЛС 

- маткапитал 

- запись в детский сад 

Какие ещё документы можно получить на Госуслугах 

После получения бумажного свидетельства о рождении ребёнок проактивно получит ИНН. Также на Госуслугах можно зарегистрировать ребёнка по месту жительства и получить полис ОМС.