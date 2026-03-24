Рождение каждого третьего ребёнка регистрируют на Госуслугах
Проведите время с малышом в первые дни его жизни! Зарегистрируйте рождение онлайн на Госуслугах, а свидетельство в загсе заберите потом. В прошлом году на портале зарегистрировали рождение 434 тыс. детей — это почти каждый третий новорождённый в стране. Всего на Госуслугах зарегистрировано рождение более 1,1 млн детей.
Кого регистрировали
51% — мальчиков
49% — девочек
Как работает сервис
1. В роддоме попросите оформить электронное медицинское свидетельство, на его основании регистрируют рождение в загсе. Его могут выдать как на маму, так и на папу — как удобно родителям. Документ придёт в личный кабинет.
2. Подайте заявление на регистрацию рождения. Второй родитель должен его согласовать.
3. Дождитесь регистрации рождения. Процесс занимает в среднем 2 дня.
4. Заберите бумажное свидетельство о рождении в удобном отделе ЗАГС.
В каких регионах чаще всего регистрируют рождение онлайн
Чувашия
Башкортостан
Краснодарский край
Ульяновская, Костромская, Новосибирская области
Сахалинская область
Что доступно сразу после электронной регистрации рождения
- СНИЛС
- маткапитал
- запись в детский сад
Какие ещё документы можно получить на Госуслугах
После получения бумажного свидетельства о рождении ребёнок проактивно получит ИНН. Также на Госуслугах можно зарегистрировать ребёнка по месту жительства и получить полис ОМС.