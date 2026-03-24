В Ленинградской области открылся комплекс по переработке отходов «Островский»

За счёт производства RDF-топлива и компостирования ежегодно будет утилизироваться 360 тыс. тонн отходов, ещё около 90 тыс. тонн вторичных ресурсов возвращаться в оборот. Таким образом, общий объём переработки составит 450 тыс. тонн в год (70 % от принимаемого объёма). На комплексе создано 1 215 рабочих мест.

Более 95 % основного технологического оборудования — отечественного производства.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

«Экология большого города» начинается с глобального нового проекта: сегодня открыли в Выборгском районе комплекс по переработке отходов «Островский». Это уже второй современный комплекс в Ленобласти, позволяющий нам последовательно закрывать старые полигоны, наносящие значительный вред экологии. Регион осуществляет технологический переход от складирования отходов к переработке. В год КПО будет принимать 600 тысяч тонн отходов, из которых переработка составит — 450 тысяч тонн, 70%. Благодарю компанию «НЭО», за внимательное отношение к замечаниям экологического сообщества, за ответственный подход к дорогостоящим техническим решениям и их воплощению. Работая во взаимодействии с Петербургом, выполняем поручения Президента России Владимира Путина», — отметил Александр Дрозденко.

Денис Буцаев подчеркнул, что Ленинградская область и Санкт‑Петербург вновь подтвердили лидирующие позиции во внедрении современных подходов в сфере экологии.

На открытии были продемонстрированы сортировочный цех с четырьмя линиями обработки ТКО, цех тоннельного компостирования (с образцами техногрунта и топлива), а также карты для размещения неперерабатываемых остатков. Глава региона предложил проводить на предприятии экскурсии для школьников и неравнодушных жителей.