В фокусе внимания — участники СВО

Сергей Шабанов представил ежегодный отчет о защите прав жителей региона губернатору Александру Дрозденко.

В 2025 году институту Уполномоченного по правам человека в Ленобласти исполнилось 15 лет, рассмотрены более 35 тысяч обращений, свыше 20 тысяч людей получили помощь. В 2025 году омбудсмену поступило 2 877 обращений.

В приоритете — помощь участникам СВО. При поддержке уполномоченного 28 жителей возвращены из плена, установлена судьба 330 бойцов, 223 военнослужащих получили региональные выплаты, 75 направлены на лечение.

«Девиз вашей работы: забота о каждом и проявление справедливости. Был период, когда росла динамика обращений, сейчас ситуация стабилизировалась. Это говорит о том, социальные вопросы жителей решаются нами оперативнее и об эффективности работы уполномоченного. К вам поступило около 3 тысяч обращений — и что немаловажно — отработано более 90% из них», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

«Доклад Сергея Шабанова, не только о работе службы Уполномоченного по правам человека в Ленобласти за истекший год, но и за 15 лет существования самого института. За ним — судьбы, отчаянье, безнадежность… и поддержка, помощь делом. Сейчас особенная, уязвимая категория — близкие участников СВО. И для семей защитников Сергей Сергеевич всегда находит время. Без ущерба для других обращений», — подчеркнул глава региона.

Среди инициатив омбудсмена на 2026 год:

✔️ изменения в земельном законодательстве для предотвращения жилищного строительства без инфраструктуры;

✔️ передача объектов социнфраструктуры с федеральной земли региону для их модернизации;

✔️ создание региональной электронной системы для учета льготников.