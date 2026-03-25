47 регион и Политех: вместе по пути прогресса

Александр Дрозденко провел церемонию вручения премий губернатора Ленинградской области за вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области и за лучшую научно-исследовательскую работу. В числе награжденных – сотрудница Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова Анастасия Безрукова, удостоенная премии за работу по поиску биомаркеров для терапии болезни Паркинсона, а также сотрудница Ленинградского НИИСХ «Белогорка» Любовь Бекиш – за достижения в аграрной науке.

О научно-промышленной коллаборации

Открывая заседание, губернатор Александр Дрозденко отметил, что в 47 регионе реализуются крупнейшие проекты в РФ, и по промышленным инвестициям Ленобласть собрала самый большой портфель в стране, обогнав Москву.

Одно из приоритетных направлений сегодня – достижение технологического лидерства. В июне 2025-го была утверждена стратегия социально-экономического развития региона до 2036 года, и в качестве приоритета заявлено технологическое усложнение экономики, предполагающее в том числе формирование цепочек добавленной стоимости в ключевых отраслях. В рамках этого приоритета стоят задачи создания условий для научной и промышленной кооперации, развития логистики, производства новых товаров и выхода на новые рынки. В регионе представлен широкий спектр мер поддержки бизнеса, направленных в том числе на развитие новых производственных мощностей, процессов импортозамещения, повышения оплаты труда.

- Для успешного достижения всех поставленных целей нам необходимо расширение конструктивного, практикоориентированного диалога между регионом, правительством, деловыми кругами и научным сообществом, – подчеркнул губернатор. – Мы ожидаем, что этот диалог приведет к появлению практических решений по развитию научно-исследовательской деятельности в нашем регионе и, что самое главное, по вопросам участия субъектов экономической деятельности в реализации национальных проектов в сфере промышленности, технологий, науки и инноваций.

Задачу правительства глава региона видит в том, чтобы совместно с партнерами из научного сообщества и представителями бизнеса выработать решение для реализации имеющегося научного и инновационного потенциала в конкретных разработках, технологиях и проектах.

Завершая выступление, Александр Дрозденко отметил, что для правительства Ленинградской области большая честь проводить заседание в Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова, который зарекомендовал себя как эффективная исследовательская площадка, чья деятельность направлена на решение вопросов фундаментальной науки и развитие прикладных исследований.

- Мы сегодня посмотрели, что происходит на площадке ПИЯФ. Удивило, что здесь не только проводятся серьезные научные исследования, но сразу идет очень активное внедрение на практике, в том числе в области медицины. Считаем, что предложения Курчатовского института должны быть заложены в основу сохранения здоровья нации, и я уверен, что наши совместные усилия помогут нам выявить новые возможности для роста экономики и для улучшения качества жизни.

Ленобласть и Политех

Торжественным моментом заседания стала церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. По словам губернатора, основная цель данного соглашения – содействие в экспертно-аналитической, научно-исследовательской, научно-методической деятельности, направленной на социально-экономическое развитие региона:

- Совместная работа откроет новые возможности для интеграции передовых разработок студентов и научных сотрудников в экономику и социальную сферу Ленинградской области. Кроме того, мы предполагаем расширить взаимодействие органов власти и университета по вопросам развития дополнительного профессионального образования. И, конечно же, всё это должно быть ориентировано на приоритетное направление развития экономики нашего региона.

Председатель Санкт-Петер-бургского отделения Российской академии наук, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской привел афоризм советского философа, физика и космолога Густава Наана (эстонца по национальности): «Мало кто из нас знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем».

- Образование, наука – те необходимые составляющие, чтобы знать, как мало мы знаем, и познавать всё больше. Политех кровно связан с Курчатовским институтом, с его филиалами и структурными подразделениями, которые сегодня входят в состав этого великого научного центра, – отметил Андрей Рудской. – Три года назад было создано Санкт-Петербургское отделение Академии наук России – впервые в истории. Мечта Жореса Алферова воплощена. И, конечно же, для нас, для отделения, большая честь заключить соглашение с Курчатовским институтом.

О науке, налогах и медицине

На заседании областного правительства выступил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

О расширении взаимодействия с научным и бизнес-сообществом, о роли гуманитарных наук в обеспечении ускорения технологического развития Ленинградской области говорил ректор ЛГУ им. Пушкина Григорий Двас.

Заместитель председателя областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Лина Никифорова представила инициативу по внедрению нового механизма поддержки – инвестиционного налогового вычета на НИОКР. Данная мера позволит компаниям уменьшить налог на прибыль (в региональной части) на сумму расходов, направленных на научные исследования и разработки. Таким образом, средства останутся в обороте предприятий, а не уйдут в бюджет.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков привел примеры использования научных разработок в региональной медицине. Сотрудничество медицинских организаций с ведущими научно исследовательскими институтами и национальными центрами обеспечивает внедрение передовых технологий и участие региона в масштабных исследованиях, результаты которых влияют на практику по всей стране. Главные клинические площадки региона – Ленинградская областная, Волховская, Ломоносовская, Всеволожская и Гатчинская больницы.

В завершение заседания областного правительства было подписано соглашение о сотрудничестве между НИЦ «Курчатовский институт» и Санкт-Петербургским отделением Российской академии наук.

Екатерина Дзюба