«Впервые за 15 лет оценили реальное состояние Ладоги»

Вопрос вывели на федеральный уровень — в новый проект «Чистая Ладога». Инициативу о его создании поддержал Президент России Владимир Путин. Создана рабочая группа, готовится «дорожная карта» — с чёткими этапами, сроками и ответственными.

«Последний мониторинг был опубликован 15 лет назад, а проводился он еще за несколько лет до этого. Хочу также отметить, что это наше совместное решение — и области, и города, и наших соседей, поддержанное президентом. Это решение имеет и важное международное значение. Мы покажем, что, несмотря на санкционное давление и сложную внешнеполитическую обстановку, мы продолжаем выполнять все взятые на себя обязательства. В том числе обязательства по обеспечению чистоты воды в крупнейшем озере Европы по запасам пресной воды и, конечно же, по контролю стоков в Финский залив Балтийского моря», — отметил губернатор 47 региона.

«Чистая Ладога» собирает партнёров. Логично, что одним из первых проект поддержал Санкт-Петербург.

И вот уже мы с Александром Бегловым провели совместное заседание Экологических советов по целям, показателям, механике и другим аспектам разработки инициативы по сохранению экологического благополучия крупнейшего природного источника чистой воды в Европе. Как единая агломерация над экологическими вопросами область и город работают вместе.

Уже пришли отклики об участии из Карелии и Новгорода. Начнем с мониторинга состояния водного ресурса. Дальше — определим целевые показатели и предложим научному сообществу предложить технологии для их достижения. Активным участником проекта обещает стать и Морской совет Ленобласти. Ставлю задачу, чтобы проект «Чистая Ладога» был оперативно оформлен в комплексную целевую программу не только по наблюдению, но обеспечению хозяйственного использования при снижении негативного экологического воздействия за счет технологий очистки стоков и развития зеленых технологий», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Федеральный проект «Чистая Ладога», инициированный Ленинградской областью и поддержанный Президентом России Владимиром Путиным, объединит шесть регионов страны. В настоящее время Ленинградская область ведет подготовительную работу по формированию проекта.

Система мониторинга

Для определения приоритетных задач организован системный экологический мониторинг:

В акватории Ладожского озера действует 16 станций наблюдения за гидрометеорологическими, гидрохимическими и гидробиологическими показателями.

На реках, впадающих в Ладогу, Комитет по природным ресурсам Ленобласти ежегодно проводит анализ на 19 точках по 11 показателям.

Планируемые мероприятия

На основе полученных данных сформированы:

Перечень первоочередных мероприятий по расчистке водных объектов. Перечень канализационных очистных сооружений (КОС), планируемых к строительству и реконструкции. Перечень водных объектов, где уже реализованы или запланированы работы по модернизации очистных сооружений. Для них следующим этапом станет экологическая реабилитация (расчистка).

Проект также включает работу над двухсубъектными водными объектами во взаимодействии с профильным комитетом Санкт-Петербурга.

Развитие системы ООПТ

Важным направлением охраны вод Ладоги является создание особо охраняемых природных территорий: