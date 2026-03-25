Жителей Ленобласти приглашают на восьмой поток программы Архитекторы.рф

Ее участниками станут 100 специалистов из разных регионов России. Программа реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Правительства России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Прием заявок продлится до 12 апреля включительно.

К участию приглашаются профессионалы с российским гражданством, оконченным высшим образованием и опытом работы в сфере городского и территориального развития. В конкурсном отборе могут принять участие не только архитекторы и градостроители, но и представители других дисциплин: социологи, экологи, географы, культурологи, политологи, экономисты, антропологи, юристы и специалисты в сфере туризма и коммуникаций.

В этом году расширен перечень специальностей — к проекту смогут присоединиться педагоги, специалисты в области прикладной математики, транспортного планирования, филологи и археологи. Полный список направлений доступен на сайте программы в правилах отбора.

Финалистов отбора ждет образовательная программа продолжительностью 9 месяцев, включающая очные модули, исследовательские экспедиции по России и зарубежным странам, лекции, тренинги, встречи с экспертами и работу в проектных группах.

Ознакомиться с правилами отбора и подать заявку на конкурс можно по ссылке https://clck.ru/3Shwmi

