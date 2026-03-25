Жителей Ленобласти приглашают на восьмой поток программы Архитекторы.рф
23 марта объявлен старт отборочного этапа на восьмой поток бесплатной лидерской программы Архитекторы.рф.
Ее участниками станут 100 специалистов из разных регионов России. Программа реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Правительства России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Прием заявок продлится до 12 апреля включительно.
К участию приглашаются профессионалы с российским гражданством, оконченным высшим образованием и опытом работы в сфере городского и территориального развития. В конкурсном отборе могут принять участие не только архитекторы и градостроители, но и представители других дисциплин: социологи, экологи, географы, культурологи, политологи, экономисты, антропологи, юристы и специалисты в сфере туризма и коммуникаций.
В этом году расширен перечень специальностей — к проекту смогут присоединиться педагоги, специалисты в области прикладной математики, транспортного планирования, филологи и археологи. Полный список направлений доступен на сайте программы в правилах отбора.
Финалистов отбора ждет образовательная программа продолжительностью 9 месяцев, включающая очные модули, исследовательские экспедиции по России и зарубежным странам, лекции, тренинги, встречи с экспертами и работу в проектных группах.
Ознакомиться с правилами отбора и подать заявку на конкурс можно по ссылке https://clck.ru/3Shwmi
