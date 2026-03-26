15 лет существования института Уполномоченного по правам человека подарили адресную помощь тысячам ленинградцев

Омбудсмен подробно рассказал о тематике поступающих к нему обращений, количество которых в минувшем году составило 2877 шт. (годом ранее – 2765 шт.). Из них по вопросам СВО было зафиксировано 769 обращений, что на 44,5 % превышает показатели 2024 года.

- Более половины этих запросов касаются поиска пропавших без вести и включения пленных в списки на обмен. Аппаратом Уполномоченного выстроено эффективное взаимодействие с командованием Ленинградского военного округа, которое позволяет получить почти всем обратившимся к нам гражданам информацию о судьбе, местонахождении военнослужащих и их статусе, - сообщил депутатам Сергей Шабанов.

Всего за время специальной военной операции при активном содействии омбудсмена из плена возвращены 28 жителей Ленинградской области, установлена судьба и местонахождение 330 военнослужащих, 223 участника СВО получили региональные выплаты, а 75 человек направлены на лечение или обследование. В целом, эти и многие другие формы комплексной поддержки были оказаны более, чем тысяча четырехстам военнослужащих.

Помимо вопросов, связанных с участниками спецоперации, Уполномоченный работал с жалобами на правоохранительные органы и органы местного самоуправления, а также реагировал на сигналы социальной направленности.

Среди последних, по словам Сергея Шабанова, наблюдается позитивная динамика. Например, почти на треть снизилось число жалоб, связанных с защитой прав пенсионеров, поскольку многие ситуации стали разрешаться быстрее, на местах и без вмешательства Уполномоченного. Отдельно омбудсмен остановился на теме социального такси, работа которого за последний год значительно улучшилась, судя по незначительному количеству обращений от жителей, которые вместо жалоб озвучивали предложения о совершенствовании работы данного вида транспорта.

Помимо этого, в прошлом году Уполномоченный и сотрудники аппарата провели 11 телефонных «горячих линий», где чаще всего обсуждались состояние дорог, получение льготных лекарств и недочеты в работе службы судебных приставов.

- На что ещё жаловались жители Ленобласти? Сфера, где позитивной динамики пока нет – это управляющие компании. Жалоб на их работу по‑прежнему очень много. И есть организации, которые из года в год держат планкуантирейтинга. Информациюоб их неправомерных действиях и бездействии мы систематически направляем в органы жилищного надзора и прокуратуру, - подчеркнул Сергей Шабанов.

В завершение выступления он отметил, что в 2025 году институту Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области исполнилось 15 лет. За это время за помощью обратились свыше 35 тысяч человек, из них удалось помочь более, чем 20 тысячам граждан. Вместе с этим, особое внимание омбудсмен уделяет правовому просвещению школьников, перед которыми ежегодно выступают 300 спикеров-экспертов в области юриспруденции и правозащиты, в том числе депутаты регионального Законодательного собрания.

«Благодарю всех, кто в течение года совместно с нами совершал добрые дела – защищал права и свободы жителей нашей области. Со многими из вас мы работали с полицией, органами опеки, Соцфондом, Роспотребнадзором. Мы всегда готовы к диалогу, взаимодействию и участию в работе в любом уголке региона. Спасибо за поддержку, активное и плодотворное сотрудничество, всегда нацеленное на результат!», – обратился к парламентариям Сергей Сергеевич.

Подарком для участников заседания стала книга «Пятнадцать невыдуманных историй о работе Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области», автором которой выступил сам Сергей Шабанов. В ней от первого лица описаны 15 документальных историй людей, которые получили помощь со стороны регионального омбудсмена в решении самых разных и, порой, крайне сложных вопросов.

