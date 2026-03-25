Солнечная живопись Анастасии Швецовой

Выставка получилась яркой, весенней, эмоциональной. Это своего рода небольшое путешествие в мир художницы, в ее неповторимое видение родного края, где переплетаются времена года, людские судьбы, тихая красота повседневности. 18 марта в музее состоялась творческая встреча с Анастасией Швецовой, участники которой смогли познакомиться как с автором, так и с ее замечательными работами.

Анастасия Швецова – член Союза художников Санкт-Петербурга и Гатчинского товарищества художников, постоянный участник коллективных выставок и пленэров. Ее творчество хорошо известно и высоко оценено как в России, так и за рубежом.

Малая родина Анастасии – Сибирь. Будущая художница родилась в 1982 году в Красноярске. Окончила художественную школу и Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова. Именно там, в Сибири, начал проявляться ее большой талант, отмеченный стипендиями и наградами еще в студенческие годы. Анастасия дважды награждалась стипендией Министерства культуры Российской Федерации. В 1999 году ей присудили стипендию академика Б.Я. Ряузова, а в 2000 году наградили молодежной премией губернатора Красноярского края.

Как скромно заметила Анастасия, дело было не в каких-то больших ее достижениях.

- Я не верю в слово «талант» в общепринятом смысле, – признается она. – Талант – это всегда 99 % труда. Я просто старалась, много училась и работала. Количество всегда переходит в качество – чем больше работаешь, тем больше и лучше результат. Даже если человек имеет всего один процент таланта, но никак его не развивает, он добьется гораздо меньше, чем тот, кто не имеет таланта, но много трудится. С другой стороны, чтобы стать известным художником, нужно обладать не только талантом и трудоспособностью, но и определенным везением.

Творческое становление Анастасии Швецовой продолжилось в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Она училась в мастерской известного художника, продолжателя традиций русского реалистического искусства профессора В.В. Пименова.

- Конечно, было непросто: я всегда была домашней девочкой и остро переживала оторванность от дома, – вспоминает художница. – Но меня поддерживала моя семья, особенно родители. Мама хотела, чтобы сбылись все мои мечты, и, когда я засобиралась в Петербург, она одобрила мой выбор. Именно в Академии я познакомилась с совершенно другим подходом к живописи. Прежде писала только масляными красками, используя энергичные широкие мазки, и даже не подозревала, что масляная живопись может быть прозрачной, почти «акварельной».

В этом особая уникальность и прелесть живописи Анастасии Швецовой. Несмотря на то что она продолжает работать преимущественно «тяжелым» маслом, ее работы на удивление прозрачны и легки, в них много света, воздуха, радости.

В новой выставке Анастасии прекрасно всё. Натюрморты, портреты, жанровые композиции и пейзажи составляют замечательную гармонию, идеально вписавшись в выставочное пространство. Работы художницы так светлы и жизнерадостны, так чисты и тонки выбранные для них цвета, что кажется, будто каждая из них издает какое-то особенное звучание, перекликаясь друг с другом и со зрителем.

В выборе образов и натуры Анастасия всегда обращается к окружающим ее пейзажам, к людям, живущим рядом. И во всех ее работах ощущается особая атмосфера праздника, впитанная еще во время обучения в Академии художеств.

Из всех жанров живописи художница отдает предпочтение натюрмортам с цветами и портретам.

- Я девочка, я цветочки люблю, – улыбается она. – На этой выставке представлено много натюрмортов с цветами. Люблю писать портреты людей, которых вижу как некие красивые цветы, замечая какие-то яркие выразительные детали в их образах. Люблю создавать и небольшие пейзажи.

Особое место на выставке занимают жанровые композиции и портреты, выполненные крупными энергичными мазками в ярком ярмарочном стиле. В них отразилась любовь художницы к таким мастерам русской красоты, как Ф. Малявин, А. Архипов, Н. Фешин, Н. Блохин.

- В истории живописи много интересных авторов, но для меня любимыми, безусловно, являются именно эти мастера, – говорит Анастасия. – Мне кажется, что любой художник, особенно сейчас, когда открыт доступ к любым материалам, всегда что-то заимствует у других мастеров.

Гости вернисажа, среди которых были художники и знатоки живописи, внимательно рассматривали каждую картину, особенно долго задерживаясь у портретных произведений.

- Прекрасные работы! – говорит профессор и коллекционер Игорь Смирнов. – Это не просто портреты – это люди, запечатленные в определенной обстановке. Смотришь на них и сразу представляешь, что вот этот гармонист, например, играет не просто так, а для кого-то. В «масленичных» работах запечатлена атмосфера радости от скорого прихода весны. Характер всех этих людей с такими живыми, горящими глазами – вольный, свободный, широкий – написан крупными мазками. В этих работах замечательно ухвачен русский дух моего детства!

Несмотря на приверженность к реалистической живописи, Анастасии Швецовой интересно и так называемое современное искусство, порой принимающее необычные формы самовыражения.

- Я живу сейчас, в наше время, и, конечно, считаю себя современным художником, – говорит она. – Да, я придерживаюсь академической живописи, но не отвергаю и какие-то современные абстрактные вещи или интересные перфомансы. Они бывают очень красивы и заставляют задуматься. Правда, неподготовленному зрителю бывает иногда сложно отделить хорошее современное искусство от «шлака»...

В настоящее время Анастасия живет со своей семьей в Пудости. Ее супруг Дмитрий Швецов – тоже выпускник Санкт-Петербургской Академии

им. И.Е. Репина, член Союза художников России. В любой коллективной выставке их работы неизменно привлекают внимание, выделяясь своим профессионализмом и некоторой внутренней схожестью.

- До того как мы с мужем вступили в Союз художников, мы писали по-разному, – говорит Анастасия. – Но за годы нашего брака мы пошли друг за другом. Живопись наша стала похожа, в чем нас иногда упрекали. Сейчас каждый из нас идет своим путем в творчестве.

Любители искусства Гатчинского округа уже хорошо знакомы с Анастасией Швецовой благодаря ее активной выставочной деятельности, включая и совместные выставки с Дмитрием Швецовым. Интересно, что этот творческий подъем начался совсем недавно: в жизни любого художника случаются вынужденные перерывы, которые всегда непросто переживаются.

- Так вышло, что несколько лет я практически не занималась творчеством: у нас подрастали дети, – говорит Анастасия.

– Сейчас они почти взрослые, и я вновь возвращаюсь к живописи. Хочется надеяться, что набираю обороты – главное не останавливаться. Стараюсь много работать.

Как считает Анастасия Швецова, в жизни нужно всегда выбирать то, что будет в радость и в удовольствие, а не в тягость. И тогда то, что ты делаешь, даст бесценный источник энергии не только тебе, но и другим. «Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит», – писал Василий Поленов, учитель любимого художника Анастасии Абрама Архипова. И его ученик всегда следовал этому принципу.

Действительно, праздничные, полные радости полотна Архипова, как и его коллеги Малявина, притягивают и словно заряжают энергией. То же ощущение – от работ Анастасии Швецовой. Они не только приближают приход весны, но и заставляют свободно, смело и легко всмотреться в ее глаза, широко раскрытые от радостного предчувствия красоты, счастья и обновления жизни.

Выставка Анастасии Швецовой «Тепло родного края» продлится в Музее города Гатчины до 5 апреля.

Юлия Лысанюк