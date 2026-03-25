Кто останется без света 26 марта в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 26 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
26.03.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская, пр. Большой, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Театральная, Грибовский пер.
26.03.2026 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, ул. Песчаная.
26.03.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д Ивановка, дома 6, 7, 6а.
26.03.2026 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. ж/д ст. Слудицы.
26.03.2026 с 10:00 до 17:00
г. Гатчина:
г. Гатчина, промзона в районе ТД Петрович,
тер. СНТ Электронстандарт (Промзона-1).
26.03.2026 с 09:00 до 18:30 на 3 часа
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет, промзона у свалки бытовых отходов.
26.03.2026 с 09:00 до 18:30 на 3 часа
Пудомягское ТУ:
д. Шаглино,
д. Бор,
д. Веккелево,
д. Руссолово.
26.03.2026 с 09:00 до 18:30 на 3 часа
Веревское ТУ:
д. Горки,
д. Романовка (частично).
