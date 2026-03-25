Кто останется без света 26 марта в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 26 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

26.03.2026 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская, пр. Большой, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Театральная, Грибовский пер.

 

26.03.2026 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, ул. Песчаная.

 

26.03.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д Ивановка, дома 6, 7, 6а.

 

26.03.2026 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:

п. ж/д ст. Слудицы.

 

26.03.2026 с 10:00 до 17:00

г. Гатчина:

г. Гатчина, промзона в районе ТД Петрович,

тер. СНТ Электронстандарт (Промзона-1).

 

26.03.2026 с 09:00 до 18:30 на 3 часа

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет, промзона у свалки бытовых отходов.

 

 26.03.2026 с 09:00 до 18:30 на 3 часа

Пудомягское ТУ:

д. Шаглино,

д. Бор,

д. Веккелево,

д. Руссолово.

 

26.03.2026 с 09:00 до 18:30 на 3 часа

Веревское ТУ:

д. Горки,

д. Романовка (частично).

 