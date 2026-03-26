Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
27.03.2026 с 08:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. Вырица:
ул. Чапаева;
ул. Калинина;
пр-кт. Урицкого.
27.03.2026 с 10:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Соборная д.14(магазины).
27.03.2026 с 10:00 до 17:00 кратковременно 2 раза на 30 минут
Пудостьское ТУ:
д. Хюттелево.
27.03.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово;
д. Сокколово;
п. Пудость;
д. Большое Рейзино.
27.03.2026 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. ж/д ст. Слудицы.
27.03.2026 с 10:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет.
27.03.2026 с 09:30 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Малое Верево.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.