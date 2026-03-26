Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

27.03.2026 с 08:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:   

п. Вырица:

ул. Чапаева;

ул. Калинина;

пр-кт. Урицкого.

 

27.03.2026 с 10:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Соборная д.14(магазины).

 

27.03.2026 с 10:00 до 17:00 кратковременно 2 раза на 30 минут

Пудостьское ТУ:

д. Хюттелево.

 

27.03.2026 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово;

д. Сокколово;

п. Пудость;

д. Большое Рейзино.

 

27.03.2026 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:

п. ж/д ст. Слудицы.

 

27.03.2026 с 10:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет.

 

27.03.2026 с 09:30 до 17:30

Веревское ТУ: 

д. Малое Верево. 