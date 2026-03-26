В Правительство России направлен законопроект о модернизации почтовой отрасли

Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, «Почта России» является стратегическим предприятием и важной частью социальной инфраструктуры страны. Разработанный комплекс мер позволит компании развиваться с учетом рыночных изменений.

Среди главных решений — развитие электронной почтовой системы, возможность продажи безрецептурных лекарств в отделениях, а также преобразование бумажных отправлений в электронные документы для направления в личный кабинет на Госуслугах с согласия пользователя.

Законопроект также закрепляет ряд социально значимых инициатив: запрет банка взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи, а также обязанность маркетплейсов из реестра цифровых платформ открывать пункты выдачи в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда.

Кроме того, вносятся изменения о дифференцированной госпошлине за лицензирование почтовой деятельности: для федерального уровня – 100 млн рублей, регионального – 10 млн рублей, местного – 1 млн рублей. С Почты России госпошлина не взимается.

Источник: Государственная Дума Российской Федерации