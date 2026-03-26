Кому положена субсидия на оплату услуг ЖКХ?

Обратиться за субсидией на оплату ЖКУ могут граждане, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (22 %) в совокупном доходе семьи.

Правовые основания для предоставления данной государственной услуги – Постановление правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и Постановление правительства Ленинградской области от 06.02.2026 № 106 «О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 января по 30 сентября 2026 года».

Так, согласно постановлению № 106, размер регионального стандарта стоимости ЖКУ с 1 января по 30 сентября 2026 года в Гатчинском округе (кроме Гатчины) составляет: на одного члена семьи, состоящей из трех человек и более, – 3922 рубля; состоящей из двух человек – 4249,2 рублей, на одиноко проживающих граждан – 5822,2 рублей. Это расчет стоимости ЖКУ на одного человека в месяц.

В Гатчине на одного члена семьи, состоящей из трех человек и более, – 3226,3 рублей, состоящей из двух человек – 3494,2 рубля, из одиноко проживающих граждан – 4920,6 рублей.

Условия предоставления субсидии

В первую очередь, это гражданство РФ, гражданство иностранного гражданина, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, а также постоянное проживание на территории Ленинградской области по адресу обращения за субсидией.

Во-вторых, гражданин должен являться пользователем жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде; нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; членом жилищного или жилищно-строительного кооператива; собственником жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

Доход семьи учитывается за последние шесть календарных месяцев, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления.

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней с даты регистрации заявления и полного комплекта документов в Центре социальной защиты населения.

Субсидия назначается сроком на шесть месяцев. При этом если обращение поступит с 1 по 15 число месяца, то субсидия предоставляется с 1 числа месяца обращения; если с 16 числа до конца месяца – с 1 числа месяца, следующим за месяцем обращения.

По истечении шести месяцев на основании имеющихся сведений субсидия может быть продлена в автоматическом порядке.

Куда и с чем обращаться?

Изначально за получением субсидии следует обратиться в МФЦ Ленинградской области. В любом случае представить паспорт, документы на жилое помещение, обязательно квитанции об оплате за последний месяц, реквизиты счета.

Если этих документов в вашем случае недостаточно, в МФЦ проконсультируют, что еще принести. Когда все необходимые документы (исходя из конкретной ситуации) будут приняты, МФЦ отправит их в Центр социальной защиты. Там их проверят, сделают дополнительные запросы по заявителю в другие ведомства, а затем, опираясь на действующее законодательство, региональные стандарты и нормативы, произведут расчет.

- Комплект документов зависит от состава семьи и конкретной жизненной ситуации, а они бывают разные: одинокий человек или семейный, вдова или вдовец, есть ли дети, – поясняет директор Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Ленинградской области Екатерина Битель. – Многое зависит от совокупного дохода всех членов семьи, проживающих вместе. В него, в том числе, входят алименты и стипендии. Поэтому в разных случаях субсидия может составить и 30 рублей, и 5000 рублей. Также обязательно должно быть подтверждено отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Субсидия назначается сроком на шесть месяцев. По истечении шести месяцев субсидия может быть продлена в автоматическом порядке. Если каких-то сведений не хватает, гражданину направят уведомление.

Подробные условия предоставления субсидии, список необходимых документов и способы подачи заявления вы можете найти на сайте Центра социальной защиты населения: cszn.info/socinform. Ищем нужный раздел: главная – социальный информатор – особые категории – трудная жизненная ситуация – «Государственная услуга по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Татьяна Можаева

Фото freepik.com